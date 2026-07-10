Après Haitham Hassan, un cador européen s’active pour Imam Ashour

Un grand club européen a effectué des premières démarches pour s’informer sur la situation du milieu de terrain égyptien Imam Ashour, auteur d’une Coupe du monde éclatante avec les Pharaons.

Le milieu de terrain a inscrit deux buts lors du parcours des Pharaons, contre la Belgique et l’Australie, avant l’élimination de l’Égypte face à l’Argentine en huitièmes de finale.

Le club écossais du Celtic Glasgow a manifesté son intérêt pour recruter le milieu de terrain, sous contrat avec Al-Ahly jusqu’en 2028.

Selon le site « Celts Are Here », le club écossais s’est renseigné sur la situation d’Ashour afin de connaître les conditions financières nécessaires à la conclusion du transfert, dans le but de renforcer l’effectif de l’équipe entraînée par Martin O’Neill.

Si certains échos évoquent une demande plus élevée de la part d’Al-Ahly, Celts Are Here estime que l’opération pourrait se boucler autour de 4 millions de livres sterling.

Le club écossais lui offrirait l’occasion de disputer des compétitions européennes et de s’imposer comme titulaire sous les ordres de Martin O’Neill.

Le milieu de terrain a déjà évolué en Europe, ayant porté les couleurs du club danois de Midtjylland avant de revenir en Égypte et de s’engager avec Al-Ahly.

Selon la même source, le Celtic aurait par ailleurs proposé 3,5 millions de livres pour recruter l’Égyptien Haytham Hassan, la star du Real Oviedo, mais le club espagnol aurait refusé l’offre.