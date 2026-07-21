Plusieurs sources journalistiques ont confirmé que la star croate Luka Modric s'apprête à signer un nouveau contrat d'une saison avec le club italien de Milan, et ce quelques semaines à peine avant qu'il ne fête ses quarante et un ans.

Avant de disputer la Coupe du monde 2026, le capitaine croate avait laissé entendre qu'il n'avait pas encore tranché quant à sa prochaine destination et qu'il envisageait de raccrocher les crampons et de mettre définitivement un terme à sa carrière. Il a cependant pris la décision non seulement de poursuivre sur les terrains, mais aussi de continuer à briller au plus haut niveau entre les murs de « San Siro ».

Selon les rapports, la signature officielle du nouveau contrat courra jusqu'à l'été 2027, et devrait vraisemblablement être officialisée au cours de la semaine en cours. Le réseau MilanNews et le journaliste spécialiste du marché des transferts Fabrizio Romano ont confirmé qu'un accord complet avait été trouvé entre les deux parties, ne restant plus qu'à apporter les dernières touches et à procéder à la signature officielle.

Modric devrait percevoir un salaire annuel estimé à 3,5 millions d'euros, auquel s'ajoutent les primes et bonus liés aux performances.

Pour rappel, Modric avait rejoint les rangs des Rossoneri l'été dernier lors d'un transfert libre, à l'issue d'une carrière riche en trophées avec le Real Madrid, et après de précédents passages remarqués à Tottenham Hotspur et au Dinamo Zagreb.

La star croate a disputé 37 matches avec Milan lors de sa première saison, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives. Bien qu'il ait été victime d'une fracture de l'os de la joue qui l'a écarté des terrains pendant plusieurs rencontres, il est revenu avant la date prévue pour renforcer les rangs de l'équipe.