Après cette soirée historique… Valverde a-t-il lésé Al-Owais ?

Malgré une performance exceptionnelle de Mohammed Al-Owais, gardien de l’équipe nationale saoudienne, lors du match contre l’Uruguay à la Coupe du monde 2026, la principale polémique après la rencontre (1-1) n’a pas porté sur le résultat, mais sur l’attribution du titre d’homme du match, qui a échappé au gardien saoudien bien qu’il ait été le joueur le plus en vue sur le terrain.

Al-Owais a réalisé un match historique, repoussant neuf tentatives adverses, dont quatre tirs depuis l’intérieur de la surface de réparation. Il a multiplié les interventions décisives et a ainsi maintenu les « Verts » dans la partie jusqu’au coup de sifflet final.

Malgré ces exploits, les organisateurs ont attribué le titre de meilleur joueur du match à la star uruguayenne Federico Valverde, une décision qui a surpris nombreux supporters et observateurs, alors que le gardien saoudien était l’homme clé de la rencontre.

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Le choix de Valverde plutôt qu’Al-Owais relance le débat sur les critères d’attribution du titre d’homme du match, notamment lorsque les gardiens réalisent des performances éclatantes sans obtenir la récompense individuelle.

Beaucoup estiment qu’Al-Owais méritait amplement ce titre, tant pour le nombre d’arrêts réalisés que pour leur timing décisif, qui a plusieurs fois évité à l’Uruguay d’ouvrir le score.

Les organisateurs ont justifié leur choix en soulignant l’influence du milieu de terrain uruguayen et ses nombreuses tentatives offensives. Cette explication n’a toutefois pas calmé la polémique, que les supporters saoudiens et plusieurs observateurs estiment contraire au principe d’équité.

Al-Owais termine ainsi une soirée historique avec une performance héroïque, mais sans récompense individuelle à la hauteur de son impact, son nom restant pourtant le plus en vue malgré le résultat et l’hommage officiel.