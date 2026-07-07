Après Ashour, l’Égypte perd un deuxième joueur face à l’Argentine

Haitham Hassan, la star de l’équipe d’Égypte, n’a pas pu terminer le match contre l’Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après l’énorme effort physique qu’il a fourni au cours de la première heure de jeu.

Titularisé pour la première fois avec les Pharaons lors de ce Mondial, il a tenu une heure avant de montrer des signes de fatigue.

Après 71 minutes de jeu, alors que les Pharaons menaient 2-0, il a demandé à être remplacé en raison d’un épuisement physique, et Mahmoud Hassan « Trezeguet » l’a alors remplacé.

Il est à noter que Haitham Hassan est le deuxième Égyptien à avoir sollicité son remplacement dans cette rencontre, après Imam Ashour, sorti juste avant la mi-temps au profit de Hamdi Fathi.