Après Allegri, le Real essuie un nouveau refus

Max Allegri ne coachera pas le Real Madrid et un autre coach a dit non au club merengue.

Xabi Alonso semble avoir bien calmé les rumeurs le liant au poste vacant du Real Madrid.

Le départ de Zinedine Zidane a vu l'ancien milieu de terrain du Real Madrid - ainsi que Raul Gonzalez, Mauricio Pochettino et Antonio Conte - lié à une arrivée à Valdebebas, mais il est heureux là où il est pour le moment.

"Je veux faire les choses à mon rythme et suivre mon propre chemin", a déclaré Alonso à Informe +. «Je suis à Sanse maintenant, et c'est là que je veux être. C'est le meilleur endroit pour moi. J'ai de la chance de passer beaucoup de temps avec mes joueurs, nous avons une relation très ouverte."

Poursuivant la conversation, Alonso a ensuite commencé à réfléchir sur certains des moments qu'il a appréciés pendant ses journées sur le terrain avec Liverpool, la Real Sociedad, le Bayern Munich et le Real Madrid.

Malgré de bons souvenirs à l'Estadio Santiago Bernabeu, dont il a parlé, il se sent toujours déçu de ne pas avoir disputé la finale de la Ligue des champions qui a vu Los Blancos remporter La Decima. "Quand j'ai eu ce carton jaune, j'ai coulé", a déclaré Alonso. «Ce n'était pas très intelligent de ma part. Bien que je ne joue pas, je me suis senti très impliqué." L'un de ses pires souvenirs est venu au Camp Nou, perdant 5-0 contre un Barcelone supérieur.

"C'était difficile de jouer ce match", a déclaré Alonso. «Ils formaient une équipe formidable et tout a fonctionné pour eux. C'est à ce moment-là que je me suis senti pire que n'importe quel autre sur un terrain. Après 5-0, nous avons commencé à être beaucoup plus féroces et nous avons remporté la Liga l'année suivante.

L'article continue ci-dessous

"Nous sommes devenus une équipe qui était une machine à gagner et à marquer. Nous étions mortels."

Quitter le Real Madrid pour rejoindre Pep Guardiola au Bayern Munich n'était pas une décision qu'il a prise à la légère, mais qui avait du sens pour lui à l'époque.

"Je n'avais aucune raison particulière de quitter le Real Madrid ", a expliqué Alonso." [Carlo] Ancelotti avait confiance en moi, mais la chance de rejoindre le Bayern s'est présentée et j'étais intéressé. J'avais 32 ans et il n'y aurait plus de chances comme ça."