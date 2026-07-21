Après Adeyemi, le Barça boucle une nouvelle recrue

Le FC Barcelone a poursuivi ses manœuvres offensives sur le marché des transferts estival, après avoir bouclé un nouveau renfort pour étoffer son effectif, et ce quelques jours seulement après s'être rapproché de la finalisation du transfert de l'attaquant Karim Adeyemi.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a annoncé, via son compte sur la plateforme X, que le Barça était parvenu à un accord définitif avec le Club Bruges pour recruter le jeune ailier Jesse Bijzeu, âgé de 18 ans, dans le cadre d'une nouvelle recrue pour le club catalan.

Selon Romano, l'accord entre les deux clubs a été conclu, et les documents sont actuellement en cours d'échange en prévision de la visite médicale du joueur. Le montant du transfert s'élève à 8,5 millions d'euros, le Club Bruges conservant par ailleurs un pourcentage de 20 % sur une future revente du joueur.

Bijzeu devrait arriver à Barcelone dans les prochains jours pour passer sa visite médicale, avant de finaliser les dernières démarches et l'annonce officielle du transfert.

Ce transfert intervient à la demande du directeur sportif Deco, désireux de s'attacher les services du jeune joueur, le Barça poursuivant ainsi sa politique de recrutement de talents prometteurs, parallèlement à ses manœuvres visant à renforcer l'équipe première en vue de la nouvelle saison.

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