Antony, ça va trop loin

Joe Cole a conseillé à Manchester United de limiter ses pertes sur Antony, qui estime que le Brésilien n'est pas fait pour la Premier League.

Antony est tombé en disgrâce sous Erik ten Hag cette saison et n'a joué qu'une seule minute de football en Premier League. La saison dernière, il a fait 29 apparitions en première division mais n'a pu marquer qu'un but et enregistrer qu'une passe décisive.

Cole a maintenant exhorté les Red Devils à se débarrasser d'Antony, car il n'a pas réussi à tenir les promesses qu'il avait montrées lorsqu'il jouait pour l'Ajax. United a payé 86 millions de livres (115 millions de dollars) pour obtenir sa signature, mais en 84 apparitions, il n'a réussi à marquer que 17 buts.

Cole est cité par The Mirror comme disant : "Le problème avec Antony à Manchester United, c'est que je pense que c'est un joueur parfait pour le championnat néerlandais.

"Je pense que le physique en Premier League est quelque chose avec lequel il a du mal. C'est un footballeur talentueux, doté d'une excellente technique et d'une grande habileté, et c'était bien de le voir bien jouer contre Barnsley, mais je ne le vois pas avoir d'impact dans l'équipe de départ de United cette saison et je ne le vois pas renverser la situation à Manchester United. »

Antony a joué lors de la victoire en Carabao Cup contre Barnsley la semaine dernière - marquant un penalty lors de la victoire 7-0 - et espère avoir quelques minutes de plus lorsque United affrontera Twente en Ligue Europa mercredi.