Antonio Conte lâche ses vérités sur sa relation avec Diego Costa à Chelsea

Ayant passé un an et demi ensemble à Chelsea, l’attaquant espagnol et l’entraîneur italien ont vécu une relation orageuse à Londres.

Après avoir fait les beaux jours de l’Atlético de Madrid, Diego Costa a voulu découvrir quelque chose de nouveau et a fait ses valises pour rejoindre , en 2014. Réputé pour son jeu physique en , l’international espagnol s’est parfaitement adapté à la et a grandement participé au sacre des Blues avec le titre de champion 2017. Tout semblait parfaitement roulé entre Diego Costa et Antonio Conte, arrivé en 2016 sur le banc londonien.

Pourtant, tout a volé en éclat au cours de l’exercice suivant. N’entrant plus dans les plans de l’entraîneur italien, l’ancien Colchonero s’en est pris publiquement à Conte, assurant qu’il avait été prévenu par message de sa mise à l’écart. Pour la première fois, Antonio Conte a accepté de revenir sur la polémique.

"Tout d’abord, je suis une personne qui ne veut pas parler en mal d’une situation avec un joueur d’un club que j’ai entraîné, a-t-il déclaré au Telegraph. C’est toujours juste de garder de bons souvenirs et je préfère garder de bons souvenirs aussi de Diego Costa car nous avons remporté ensemble un titre de champion dans une saison incroyable."

"Mais, bien sûr, la vérité, nous connaissons la vérité. Le joueur, son agent, le club et moi. On sait combien de fois il a demandé à partir à l'Atletico Madrid en début de saison, pendant la saison pour aller en , et en fin de saison pour rejoindre, à nouveau, l’Atletico Madrid."

Conte : "Costa a voulu partir plusieurs fois"

Face au désir de Diego Costa de plier bagage pendant toute la saison 2016-2017, Conte a donc fait le choix de ne pas compter sur lui pour sa seconde année chez les Blues. Malgré le désaccord, l’Espagnol ne quittera pas Londres durant l’été 2017 et devra attendre le mercato hivernal pour retourner à l’Atlético.

"C'est la vérité et, honnêtement, dans ma carrière, je veux avoir des joueurs concentrés sur mon équipe et ne pas considérer mon équipe comme un deuxième choix. Mon équipe doit être le premier choix."

On connait le caractère volcanique d’Antonio Conte sur un banc et celui de Diego Costa sur un terrain. Il y avait donc fort à parier que ça fasse des étincelles.