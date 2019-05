Antonio Conte évoque son avenir : "Tôt ou tard j'entraînerais l'AS Roma"

L'ancien entraîneur de Chelsea espère reprendre du service en Serie A dès la saison prochaine et a avoué qu'il se voyait un jour à l'AS Roma.

Triple champion d' avec la , champion d' avec , Antonio Conte est libre de tout contrat depuis son départ des Blues l'été dernier. Alors que l' est en difficulté en cette saison, le nom de l'ancien sélectionneur de l'Italie est évoqué pour prendre la suite de Claudio Ranieri, arrivé en cours de saison, dès le début de la saison prochaine. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte a avoué que le poste l'intéresse mais pas forcément dans l'immédiat.

"Je suis tombé amoureux de l'AS Roma pendant les deux années où j'ai été entraîneur de l'équipe nationale. Au Stadio Olimpico, vous ressentez la passion des supporters qui vivent le football avec une intensité particulière. Et ils se mettent hors d'eux pour l'AS Roma. C'est un environnement très passionnant qui vous entoure. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies, mais je pense qu'un jour, tôt ou tard, je serais entraîneur de l'AS Roma", a déclaré l'Italien.

"60% d'entraîner en "

Antonio Conte n'a pas fermé la porte à un retour à la Juventus et a parlé de son évolution : "Je pense que la Juventus a commencé une aventure et je pense qu'ils sont très heureux avec Massimiliano Allegri, qui réussit très bien. Un jour, on ne sait jamais. L'expérience que j'ai vécue à l'étranger m'a rendu plus fort et plus complet. Je le recommanderais à n'importe quel entraîneur italien. C'est difficile, mais ça t'améliore. Aujourd'hui, si quelqu'un m'appelle, je sais que je dois travailler avec mon idée du football et ma méthode".



"Je ne suis pas un manager, je ne pense pas que l'objectif d'un coach soit de faire le moins de dégâts possible. Je trouve cela humiliant pour ceux qui se sentent comme ça. J'ai l'impression que l'objectif de mon travail est la victoire. Le chemin pour y arriver est fait de travail, de sacrifice, d'unité, d'intentions, de penser avec un "nous" et non avec" je", a ajouté l'entraîneur qui a été évincé de Chelsea l'été dernier en raison de ses relations avec ses joueurs notamment.



Dans un entretien accordé à La Lene, l'ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra a confessé qu'il faisait de la Serie A sa priorité absolue : "Il y a 60% de chances que je reste en Italie. Il y a 30% de chances que je parte à l'étranger et 10% de chance d'attendre une autre proposition. Je ne peux dire «oui» à aucune équipe car il n'y a rien. Je n'ai encore parlé à aucun club de Serie A personnellement. C'est encore un peu tôt".