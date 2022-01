Antonio Cassano raconte son calvaire face au Covid-19

Antonio Cassano a souffert pour venir à bout du Covid-19. Testé positif fin décembre, l'ancien attaquant italien a dû être hospitalisé en raison de la dégradation de son état de santé.

"J'ai perdu six kilos et j'avais mal partout"

Aujourd'hui, l'ancien madrilène, âgé de 39 ans, va mieux, mais révèle avoir vécu un calvaire face au virus.

Cassano s'est en effet livré sur cette période difficile dans un live Twitch aux côtés de son ancien coéquipier en sélection, Christian Vieri.

"J’ai eu deux jours de fièvre et de tremblements. Comme je ne savais pas quoi faire, je suis allé à l’hôpital. J’ai fait des tests, tout était parfait. J’ai ensuite fait un scanner, qui a révélé une légère pneumonie", a-t-il révélé.

"On m’a soigné et je suis rentré chez moi après deux jours. J’ai été testé négatif vingt jours plus tard. J’ai perdu six kilos et j’avais mal partout lors des premiers jours. La vie continue."

"Il faut se faire vacciner"

Désormais remis de la maladie, Cassano a tout de même appelé tout le monde à se faire vacciner pour lutter contre la pandémiequi frappe le monde entier depuis deux ans.

"Maintenant, ma famille et moi allons bien. Il faut se faire vacciner. J’ai reçu deux doses du vaccin, et je vais recevoir la troisième", a-t-il assuré.

Passé notamment par la Roma, le Real et les deux clubs de Milan au fil d'une riche carrière, Cassano a pris sa retraite il y a désormais trois ans, à la fin de l'année 2018, après une dernière pige au Héllas Vérone.