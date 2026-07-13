Anton Gaaei a trouvé un accord et devrait rapidement quitter l’Ajax

Selon le journaliste allemand Florian Plettenberg (Sky Sports), Anton Gaaei a trouvé un accord verbal avec l'Eintracht Francfort. Le latéral droit danois de l'Ajax s'engagera jusqu'en 2031, une fois la visite médicale passée.

Francfort négocie actuellement avec l’Ajax pour finaliser le transfert estival de ce latéral droit de 23 ans, qui espère un accord rapide entre les deux clubs.

Le Danois est pressenti pour succéder à Rasmus Kristensen, récemment transféré au FC Midtjylland, et ainsi occuper le poste de latéral droit.

Désormais, il est clair que le club allemand entend bien recruter le latéral droit ajacide.

L’Ajax avait recruté Gaaei il y a trois ans auprès du Viborg FF, qui avait empoché 4,5 millions d’euros grâce à la vente du défenseur. Gaaei a disputé jusqu’à présent 111 matchs sous le maillot de l’Ajax, inscrivant sept buts et délivrant treize passes décisives.

Sous contrat avec l’Ajax jusqu’en 2028, le défenseur est estimé à cinq millions d’euros par Transfermarkt.