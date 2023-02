Antoine Kombouaré ravi de la performance de ses joueurs à Turin

Menés au score, les Canaris ont réussi à aller chercher le match nul jur la pelouse de la Juve en Ligue Europa.

C'est un petit exploit qu'a réussi le FC Nantes en décrochant le match nul sur la pelouse de la Juventus en barrage aller de la Ligue Europa, grâce à une égalisation de Ludovic Blas (1-1).

"Je m'attends à une Juve remontée, ils sont vexés"

Un très bon résultat qui laisse envisager la possibilité d'une qualification, dans une semaine à la Beaujoire, et qui a rendu très fier Antoine Kombouaré.

"Un grand bravo à mes joueurs qui ont été héroïques, solides. On savait qu'on allait souffrir mais on a fait front, on a fait bloc. Même s'il nous a manqué de la justesse en première période, on a lâché davantage les chevaux en seconde. Il y a beaucoup de fierté", s'est-il félicité en conférence de presse.

"On savait que si on voulait espérer un exploit, il faut faire deux grands matchs. Le plus dur, ce sera de finir le travail, je m'attends à une Juve remontée, ils sont vexés. On s'attend à souffrir comme ce soir."

Un scénario pourtant loin d'être acquis : "Quand je vois 1-0 dès la 13e minute, je me dis que ça va être chaud. On a été timides en première période, à vouloir préserver notre but, on n'a pas été capables de soutenir nos attaquants. C'est une seconde période bien plus aboutie, c'est grandiose ce qu'on a fait mais ça se joue sur deux manches. Après notre but, l'objectif c'était de tenir, tenir, tenir... Le possible penalty à la fin? On était à la merci de l'arbitre mais il a été impartial, solide, et il a pris une bonne décision, tant mieux pour nous."