Anthony Martial fait l’unanimité à Manchester United

Encore très bon lundi soir en quarts de finale de la Ligue Europa, Anthony Martial impressionne les anciennes gloires de Manchester United.

Après trois saisons en demi-teinte, l’aventure d’Anthony Martial à est enfin en train de prendre le tournant espéré par les supporters et les dirigeants mancuniens. Sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer, l’attaquant français réalise la meilleure saison de sa carrière. Avec 23 buts (toutes compétitions confondues), Martial a retrouvé la confiance et de la régularité au sein du jeune groupe des Red Devils.

Un retour en Bleus un an et demi après ?

S’il n’a pas marqué lundi soir face au FC Copenhague, en quarts de finale de la , il a encore livré une prestation de haut vol avec notamment l’obtention du penalty de la victoire, transformé par Bruno Fernandes. De quoi s’attirer les compliments d’anciennes gloires du club. « C’est une Ferrari, s’est enthousiasmé Owen Hargreaves sur la chaîne BT Sport. Il ressemble à un joueur à 100 millions de livres. »

Robin van Persie va lui plus loin et vante les qualités collectives de l’ancien attaquant de et . « Il a toujours un oeil pour ses coéquipiers, c’est ce qui le différencie des autres. C’est ce qui fait que, pour moi, c’est un joueur de classe mondiale. » Adoubé par la fine fleur d’Old Trafford, Martial va-t-il faire le même effet sur Didier Deschamps, qui doit annoncer sa prochaine liste des Bleus à la fin du mois d’août ?