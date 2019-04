Anthony Lopes veut rester à l'OL jusqu'en 2020

Le gardien lyonnais Anthony Lopes vient de faire savoir qu'il veut continuer son parcours avec l'équipe rhodanienne jusqu'à la fin de son bail.

Anthony Lopes était présent ce lundi en conférence de presse. Le dernier rempart portugais était invité à parler de la demie de , qui opposera mardi son équipe de l'OL à Rennes. Mais, il en a aussi profité pour évoquer sa situation contractuelle.

Le contrat de Lopes avec les Gones expire en 2020, et l'intéressé a bien l'intention d'aller jusqu'à son terme et ce même si les négociations concernant une prolongation sont actuellement au point mort. "J'ai un contrat jusqu'en 2020, je vais l'honorer. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'avancée, mais ce qui m'importe c'est le rectangle vert. Je veux me mettre dans les meilleures conditions pour mon avenir".

L'article continue ci-dessous

Relancé ensuite au sujet de la question sur le nouveau bail, le champion d'Europe 2016 a certifié qu'il ne se faisait aucun souci. Il s'en remet à ses agents et aussi au président de l'OL : "on aura le temps de se poser autour d'une table et d'en parler avec le président. Mes conseillers s'occupent de tout ce qui est contractuel, mais meilleur je suis et mieux c'est pour eux. Pour l'instant je ne peux pas aller au-delà de mon contrat. Il me reste un peu moins d'un an et demi. On va en parler avec le président dans les jours, les semaines ou les mois à venir...".

Lopes est un pur produit de l'Olympique Lyonnais. Il joue avec l'équipe première depuis l'exercice 2011/12. Dans l'élite française, il comptabilise aujourd'hui 209 apparitions.