Anthony Lopes discute avec l'OL pour prolonger

L'international portugais, sous contrat jusqu'en juin 2020, pourrait bien prolonger l'aventure avec l'OL comme il l'a indiqué en conférence de presse

Le portier de l'Olympique Lyonnais Anthony Lopes a déclaré samedi en conférence de presse avoir commencé des pourparlers avec son club en vue de prolonger son bail :

"Je fais le plus beau métier du monde et j'arrive à vivre de ma passion. Des contacts ont été pris cette semaine et on verra ce que l'avenir nous réserve. Je me concentre sur le rectangle vert et non sur tout ce qui peut se passer ailleurs. Ce n'est pas de mon ressort, ce sont mes conseillers qui s'en occupent", a fait savoir Lopes ce samedi, lui qui n'écarte pas de finir à Lyon.

"Tout est possible. Je suis dans un club que j'aime. Depuis tout petit, j'en porte les couleurs. Je prends énormément de plaisir et je suis à côté de ma famille, de mes amis. Avec les ambitions du club qui sont très élevées, je me reconnais parfaitement dans son projet"., explique encore Lopes.