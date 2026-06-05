Anthony Correia impose sa patte et apporte une force significative au FC Utrecht

Selon Voetbal International, Guus Offerhaus poursuit sa carrière au FC Utrecht. Le défenseur de 25 ans était libre de tout contrat après son départ de Telstar.

Utrecht s’offre ainsi un défenseur tard venu au haut niveau : il n’a fait ses débuts chez les professionnels qu’il y a deux ans avec Telstar.

Il suit ainsi son ancien entraîneur Anthony Correia et s’apprête à signer un contrat de plusieurs années au stade Galgenwaard.

Au total, il a disputé 82 matchs officiels avec Telstar, inscrivant quatre buts et délivrant sept passes décisives.

Utrecht a devancé le FC Groningen et le SC Heerenveen dans ce dossier, et la présence de Correia a été l’élément décisif.

Il s’agit de la troisième recrue estivale d’Utrecht, qui avait déjà enrôlé Ángel Alarcón en provenance du FC Porto, puis recruté gratuitement le jeune talent allemand Jamie Schuldes auprès du RB Leipzig.

Le club néerlandais négocie par ailleurs l’arrivée de Boy Kemper, lui aussi libre de tout contrat, et s’était déjà renseigné auprès de Kaj Sierhuis via son directeur technique Jordy Zuidam.