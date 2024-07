Ansu Fati, c'est fini

L'attaquant du FC Barcelone, Ansu Fati, n'est pas une valeur sûre de l'équipe pour la saison prochaine

Bien qu'il soit impatient de montrer ce qu'il sait faire devant le nouveau manager Hansi Flick lors de la pré-saison, les Blaugrana cherchent des moyens de le faire partir cet été.

Il s'agira très probablement d'un prêt et, avec un salaire de plus en plus élevé, le FC Barcelone aura fort à faire pour trouver un club qui accepte de prendre en charge une grande partie de ce salaire, après l'échec de son passage à Brighton. Fati, 21 ans, souhaite toujours trouver un moyen de rester, mais Matteo Moretto a révélé au Daily Briefing de Fabrizio Romano qu'il préférait rester en Espagne la saison prochaine s'il devait partir.

En tout cas, malgré des liens avec l'Olympique de Marseille, la nouvelle équipe de Roberto de Zerbi ne bouge pas pour Fati actuellement.

Le FC Séville avait été lié à Fati, d'où il avait rejoint Barcelone, mais les Nervionenses ne couvriront probablement pas une grande partie de son salaire. Si le FC Barcelone ne parvient pas à lui trouver un bon point de chute cet été, il y a de fortes chances qu'il se retrouve dans la même situation l'année prochaine, puisqu'il devra à nouveau payer une grande partie de son salaire. Les budgets de la Liga étant très limités cet été, il est peu probable que beaucoup d'équipes prennent un risque avec lui, ce qui rendrait son départ plus difficile.