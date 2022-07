Annoncé sur le départ, Bernardo Silva fait une promesse

Le milieu portugais Bernardo Silva a affirmé qu’il continuera à se donner à fond pour Manchester City tant qu’il en portera les couleurs.

Bernardo Silva a fait savoir qu’il était toujours dévoué à Manchester City, même si son désir depuis le début de l’été c’est de s’engager en faveur du FC Barcelone.

Il n’y a pas eu d’accord trouvé entre les deux clubs et l’ancien monégasque assure qu’il ne fera pas ombrage. Il va continuer à donner le meilleur de soi-même comme il l’a toujours fait sous le maillot des Sky Blues.

La motivation de Bernardo Silva est intacte

Après la victoire en amical contre le Club America à Houston mercredi soir, Bernardo a déclaré qu'il était toujours très heureux à City. "Ce qui est vraiment important, c'est que je me prépare bien pour la saison, a-t-il commencé par lâcher. Tant que je serai à City, je donnerai toujours le meilleur de moi-même. La relation avec le club, avec les fans et avec mes coéquipiers est fantastique et je la respecterai toujours."

Silva compte 251 matches et 48 buts avec les Eastlands, depuis son arrivée en club depuis 2017. Il fait partie des joueurs les plus utilisés par Pep Guardiola durant cette période. Le technicien catalan doit d’ailleurs être très ravi de pouvoir compter sur cet élément pendant au moins une saison supplémentaire.