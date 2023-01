Annoncé à Chelsea, Gvardiol révèle son club anglais préféré

Proche de signer à Chelsea, Joško Gvardiol a révélé quel était son club préféré en Premier League. Et ce ne sont pas les Blues.

Annoncé de toutes parts, le défenseur croate Joško Gvardiol est la grande attraction de ce mercato hivernal. Déjà très proche de signer le joueur de Leipzig en été, Chelsea est à nouveau bien placé dans les négociations pour attirer le grand talent croate. Si il a réaffirmé son amour de la Premier League, c'est pourtant plus au nord que l'on retrouve le club anglais préféré de Gvardiol.

Chelsea n'est pas le club préféré de Gvardiol

Alors qu'il devait rejoindre les Blues à l'été, Joško Gvardiol avait finalement décidé de rester à Leipzig en prolongeant son contrat. « Il a été convenu que je pourrais partir en hiver. L'hiver est désormais arrivé, nous allons donc voir ce qui va se passer » a déclaré le défenseur croate au micro de Danas. Encore « concentré sur les six prochains mois avec Leipzig », Gvardiol devrait toutefois quitter le club allemand d'ici la fin janvier.

Alors que les rumeurs vont bon train, il a réitéré son amour de la Premier League : « Depuis que je suis enfant, j'ai toujours gravité vers le championnat anglais. Je ne sais juste pas si je suis assez mûr et prêt pour cette ligue. » Ardemment cité à Chelsea, ce n'est pourtant pas vers Londres que Gvardiol rêverait de s'envoler : « Ce serait certainement Liverpool. Depuis que je suis petit, j'ai regardé beaucoup de matchs de Liverpool avec mon père, et nous avons couvert chaque saison en détails. C'est un club qui est resté dans mon cœur. »

Une toute autre destination finale?

Malgré la volonté de Leipzig de conserver son joueur pour quelques mois encore, la Bundesliga ne recommence que le 20 janvier et cela laisse du temps pour négocier un transfert. Si le nom du défenseur croate circule beaucoup en Angleterre, c'est vers l'Espagne que Gvardiol pourrait finalement se diriger. Le Real Madrid aurait en effet proposé près de 120M au club allemand pour s'attacher ses services. Et le défenseur croate ne serait pas insensible aux sirènes madrilènes. Chelsea et la Premier League se feront-ils coiffer au poteau?