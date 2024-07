Angleterre - Suisse : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Angleterre et la Suisse seront aux prises samedi, pour le compte des quarts de finale de l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

L’Euro 2024 tire progressivement vers sa fin avec les quarts de finale qui ont démarré, vendredi. Après les premiers chocs, les quatre autres équipes en lice vont s’illustrer, samedi. L’une des affiches au programme va opposer l’Angleterre à la Suisse dans un match où chaque équipe devra être très concentrée.

La Suisse veut mettre fin au rêve de l’Angleterre

Favori avant le début de la compétition, l’Angleterre a perdu ce statut au fil des matchs. Après une phase de poules laborieuse (une victoire et deux nuls), les Three Lions étaient aux bords de l’élimination en 8es face à la Slovaquie avant d’être sauvée par un but tardif de Jude Bellingham suivi d’un autre de Harry Kane en prolongations. Cependant, les hommes de Gareth Southgate devront monter leur niveau s’ils espèrent passer en demi-finale. Un visage identique à celui présenté depuis le début de la compétition pourrait être fatale face à une équipe suisse, en très grande forme.

Toujours invaincue dans la compétition (deux victoires et deux nuls), la Suisse est l’une des grandes sensations de cet Euro. La Nati a surtout le mérite d’avoir éliminé la championne en titre, l’Italie en 8es de finale (2-0). En plus, les hommes de Murat Yakin présentent un jeu séduisant et ne devraient pas faire des calculs face à l’Angleterre. Les Helvètes, qui n’ont pas eu de prolongations contrairement aux Anglais, partent en plus avec l’avantage psychologique.

Horaire et lieu du match

Angleterre – Suisse

Quart de finale – Euro 2024

Lieu : Duesseldorf Arena

A 18h française

Les compos probables du match Angleterre - Suisse

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Konsa, Trippier - Mainoo, Rice - Saka, Bellingham, Foden - Kane

Suisse : Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Widmer (ou Rieder), Freuler, Xhaka, Aebischer - Ndoye, Embolo, Vargas

Sur quelle chaîne suivre le match Angleterre - Suisse ?

La rencontre entre l’Angleterre et la Suisse sera à suivre ce samedi 06 juillet 2024 à partir de 18h sur BeIN Sports 1 et M6. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect ou sur Molotov.