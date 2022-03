Angleterre : Southgate explique la non-sélection de Rashford

Ancienne vedette des Three Lions et de Manchester United, Marcus Rashford vit des heures très compliquées ces dernières semaines. En totale méforme, l'attaquant des Red Devils n'a pas été appelé par Gareth Southgate pour les matchs amicaux à venir face à la Suisse et la Côte d'Ivoire. Une décision que le sélectionneur de l'Angleterre assume totalement.

"C'est dur mais c'est la nature du sport"



"Pour diverses raisons, Marcus s'est un peu retiré de l'équipe. Nous avons des joueurs dans cette zone du terrain qui jouent à un meilleur niveau, donc c'est dur mais c'est la nature du sport d'élite malheureusement", a-t-il confié, honnête, dans les colonnes du Mirror.

"Je pense qu'il est important, peut-être après ce camp, que j'aille m'asseoir avec lui et que je découvre un peu plus ce qui se passe. Mais il y a aussi la réalité que nous ne travaillons pas avec lui tous les jours, donc il y a une limite à cela", a ensuite ajouté Gareth Southgate, qui sait son jeune attaquant capable de retrouver son niveau d'antan pour briller à nouveau.

Southgate pas inquiet sur le long terme

"Je pense que Marcus est très réaliste. Il sait qu'il n'est pas dans une situation où il n'a pas été régulièrement dans l'équipe de United et il cherchera autant que quiconque à retrouver cette forme. Nous savons qu'il est prêt à tout pour réussir et qu'il veut réussir, et peut-être que nous pouvons l'aider un peu", a enfin conclu le coach du récent finaliste de l'Euro 2021.