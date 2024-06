Angleterre – Slovénie : Les Three Lions encore décevants (0-0)

L’Angleterre et la Slovénie étaient aux prises mardi, pour le compte de la troisième journée de l’Euro 2024. Score final, 0-0.

L’Angleterre affrontait mardi soir, la Slovénie à l’occasion de la troisième journée de l’Euro 2024. Dans un match globalement fade, les Anglais ont été moins inspirés face aux Slovènes qui ont réussi à arracher le point du nul.

Un premier acte sans éclair

Dès le coup d’envoi du match, les Slovènes mettaient la pression sur les Anglais, ces derniers ayant le ballon. Ils s’offraient d’ailleurs la première occasion du match avec une tête de Benjamin Sesko, tranquillement captée par Jordan Pickford (5e). Les Anglais prenaient ensuite le ballon mais ne le tenaient pas pour longtemps. C’est la Slovénie qui se montrait toujours dangereuse en début de match même si elle manquait de justesse dans le dernier geste.

Une réussite qu’avait par contre Bukayo Saka qui n’avait qu’à accompagner le ballon au fond des filets après une passe de Phil Foden. Mais le but était finalement refusé pour un hors-jeu du milieu de terrain de Manchester City (21e). Moins tranchants, les Three Lions alertaient quand même Jan Oblak dans les buts mais le gardien de l’Atlético Madrid était sur les trajectoires des frappes de Harry Kane (61e) et de Phil Foden (35e) sur coup franc. La défense slovène parvenait à résister à l’armada offensive de l’Angleterre jusqu’au terme du premier acte.

Bis repetita

La deuxième partie reprenait sur la même lancée avec des Anglais haut et des Slovènes regroupés derrière pour défendre. Ce qui obligeait Foden à tenter sa chance de loin mais sa frappe passait loin des cages des Jan Oblak (52e). Saka tentait ensuite un retourné acrobatique après un mauvais renvoi de Sesko mais ça ne donnait rien non plus (59e).

Les Anglais amorçaient toujours les offensives mais se heurtaient à chaque fois à une bonne défense slovène. Declan Rice tentait de surprendre Oblak mais sa frappe ne verra pas non plus le cadre (76e). La rencontre s’achevait finalement sans aucun but marqué.

Le Danemark qualifié, la Slovénie toujours en vie

Dans l’autre match du groupe C, le Danemark et la Serbie se sont aussi séparés sur un score nul et vierge (0-0). Un résultat qui arrange les trois premiers du groupe. L’Angleterre avec cinq points, confortent sa première place. Le Danemark, avec trois points, finit 2e et est qualifié alors que la Slovénie, avec le même nombre de points, peut encore espérer être parmi les quatre meilleurs troisièmes. La Serbie, 4e avec deux points, est éliminée.