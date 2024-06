Angleterre - Slovaquie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Angleterre et la Slovaquie seront aux prises dimanche en 8es de finale de l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

La phase à élimination directe de l’Euro 2024 a démarré samedi, avec les chocs Suisse – Italie et Allemagne – Danemark. Dimanche, ce sera au tour de l’Angleterre et la Slovaquie de se départager lors des 8es de finale de la compétition. Un match dont l’issue pourrait être surprenante entre un favori et une équipe qui n’était pas forcément attendue à ce niveau.

L’Angleterre doit enfin faire honneur à son rang

Grand favori de l’Euro 2024, l’Angleterre est encore loin d’avoir convaincu dans cette compétition. Victorieux de la Serbie lors de leur entrée en lice, les Three Lions ont enchainé deux nuls contre le Danemark (1-1) et la Slovénie (0-0). En plus de cela, les hommes de Gareth Southgate n’ont pas été du tout séduisants lors de leurs trois premiers matchs. Un visage que l’Angleterre devrait changer contre la Slovaquie dimanche si elle espère passer en quart de finale. Finaliste de la dernière édition en 2021 et avec une armada offensive, elle doit enfin assumer son statut dans la compétition.

La Slovaquie vise un nouvel exploit

C’est l’une des sensations de cet Euro. Dès son entrée en lice, la Slovaquie s’est imposée, à la surprise générale, contre la Belgique (1-0). Les Slovaques se sont ensuite inclinés face à l’Ukraine (1-2) avant de prendre le point du nul, suffisant pour passer au second tour face à la Roumanie (0-0). Pour la deuxième fois qu’elle sort des phases de poules depuis son indépendance, la Slovaquie devra réaliser un exploit face à l’Angleterre pour passer au tour suivant. Et avec le niveau affiché par les Anglais depuis l’entame du tournoi, les Slovaques peuvent espérer répéter le même scénario que face à la Belgique.

L'article continue ci-dessous

Horaire et lieu du match

Angleterre – Slovaquie

8es de finale - Euro 2024

Lieu : Arena Auf Schalke

A 18h française

Les compos probables du match Angleterre -Slovaquie

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Guehi, Trippier – Gallagher, Rice – Saka, Bellingham, Foden – Kane

Slovaquie : Dúbravka – Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko – Kucka, Lobotka, Duda – Schranz, Boženík, Haraslín

Sur quelle chaîne suivre le match Angleterre - Slovaquie ?

La rencontre entre l’Angleterre et la Slovaquie sera à suivre ce dimanche 30 juin 2024 à partir de 18h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.