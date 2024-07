Angleterre – Slovaquie : Des Three Lions laborieux passent en quart de finale (2-1, a.p)

L’Angleterre et la Slovaquie étaient aux prises dimanche lors des 8es de finale de l’Euro 2024. Score final, 2-1 après prolongations.

L’Angleterre affrontait dimanche la Slovaquie à l’occasion des 8es de finale de l’Euro 2024. Menés tout au long de la rencontre, les Three Lions ont trouvé les ressources pour arracher les prolongations avant de renverser les Slovaques.

La Slovaquie surprend l’Angleterre

L’Angleterre rentrait mal dans la rencontre et permettait à la Slovaquie de mener des offensives sur son camp très tôt dans le match. La pression mise par les Slovaques obligeait les Anglais à commettre des fautes qui leur coûtaient deux cartons jaunes dans le premier quart d’heure. Les Three Lions parvenaient quand même à se procurer des situations intéressantes mais la première ne donnait rien avec Kieran Trippier qui envoyait sa frappe dans les nuages (11e).

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Les Slovaques ne restaient pas pour autant et faisaient passer des frayeurs aux Anglais. Des occasions qui seront fatales pour l’Angleterre puisque la Slovaquie allait ouvrir le score. Sur un ballon mal géré par la défense anglaise, le cuir revenait dans les pieds de Strelec qui décalait Schranz qui allait ajuster Jordan Pickford (0-1, 25e). Les Three Lions essayaient de lancer la révolte mais tombaient sur une énorme défense slovaque qui contrait toutes les offensives anglaises. Les hommes de Gareth Southgate ne cadraient d’ailleurs aucun tir jusqu’au terme du premier acte qui voyait la Slovaquie rentrer aux vestiaires avec l’avantage au score.

Une Angleterre renversante

Au retour des vestiaires, les Anglais revenaient avec de meilleures intentions et égalisaient même par le biais de Phil Foden. Mais le but était finalement refusé pour une position d’hors-jeu de l’attaquant de Manchester City (51e). Les Three Lions se faisaient peur dans la foulée en laissant échapper le ballon qui permettait à Strelec de tenter un lob depuis la ligne médiane sur Pickford qui était avancé. Mais le ballon fuyait le cadre au dernier moment (55e). Les Slovaques décidaient de rester derrière mais il a fallu attendre les dernières minutes pour voir les Anglais se montrer à nouveau dangereux.

Getty

D’abord Harry Kane, sur un coup de tête, manquait le cadre (78e) et ensuite, Declan Rice touchait le poteau sur sa tentative (81e). Les Three Lions se faisaient encore peur sur une frappe de Lobotka qui finissait par contre, dans les gants de Pickford (88e). Les Anglais n’abandonnaient pas pour autant et finissait par égaliser dans les derniers instants sur un beau ciseau de Jude Bellingham (1-1, 90+5). Le sort du match se décidera finalement en prolongations et il n’a pas fallu longtemps à l’Angleterre pour frapper. Sur une demi-volée manquée d’Eberechi Eze, le ballon revenait sur la tête d’Ivan Toney qui remisait à son tour pour Harry Kane qui trompait Dubravka de la tête (2-1, 91e). Les Slovaques amorçaient la révolte mais ne parvenaient pas à revenir au score. Les Three Lions passent ainsi en quarts de finale où ils affronteront la Suisse, le 9 juillet.