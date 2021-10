Angleterre : Raheem Sterling veut rebondir après l'échec à l'Euro 2020

Malgré la finale perdue contre l'Italie à l'Euro 2020, Raheem Sterling veut toujours offrir aux Anglais un titre majeur, l'objectif ultime selon lui.

Il avait été l'un des hommes forts des Trois Lions à l'Euro 2020, mais n'avait pas été décisif pour mener l'Angleterre vers le titre sur ses terres. Tombés en finale contre l'Italie (1-1, 3 t. a. b. à 2), les Anglais devront attendre pour remporter leur premier sacre continental. Une désillusion pour l'ailier de Manchester City, entre fierté et regrets.

"Nous voulons gagner, nous voulons entrer dans l'histoire"

"Il y un peu des deux (de la fierté et des regrets, ndlr), il y a toujours des gens qui nous félicitent ou quelque chose comme ça et c'est comme... il n'y a pas grand chose à féliciter car nous n'avons pas gagné. C'est ce qui est génial dans l'équipe, nous ne nous contentons pas de bien faire et de faire le spectacle pour le pays, nous voulions vraiment rentrer à la maison avec ce trophée et c'est la mentalité de l'équipe maintenant", a expliqué l'homme aux 70 sélections dans un entretien accordé à Sky Sports.

​"C'est la classe que nous soyons allés en finale mais nous voulons gagner, nous voulons entrer dans l'histoire et je pense que c'est le message depuis le premier jour quand Gareth (Southgate) est arrivé", a ensuite insisté l'ailier anglais, présent avec les Trois Lions depuis une décennie et toujours en quête d'un trophée majeur.

Pendant l'Euro 2020, Raheem Sterling avait assuré qu'un titre avec la sélection aurait plus de valeur que tous les trophées déjà remportés avec son club. "Je pense que gagner quelque chose avec l'équipe nationale, l'Angleterre, serait certainement la plus grande réussite que je puisse faire. Je veux dire, pas moi, mais l'équipe entière peut éventuellement le réaliser. Là, c’est à plus grande échelle. Vous représentez une nation, un pays", avait confié l'ancien buteur de Liverpool, encore rêveur...