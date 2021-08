Angleterre : Première pour Bamford, Alexander-Arnold de retour

Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, a communiqué la liste des joueurs sur lesquels il comptait pour les prochains matches qualificatifs.

Patrick Bamford est sur le point de faire ses débuts en sélection anglaise suite à sa convocation pour les prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde, tandis que Trent Alexander-Arnold est de retour dans le groupe.

La star de Leeds a donc été retenue pour la première fois dans la liste des Three Lions suite à ses performances impressionnantes en Premier League. Quant à l'arrière latéral de Liverpool, il fait son come-back en sélection après avoir manqué l'Euro 2020 en raison d'une méforme physique. Le duo se tient prêt à tenir sa place lors des oppositions contre la Hongrie, Andorre et la Pologne.

Une première méritée pour Bamford

Bamford a été récompensé notamment pour son efficacité avec les Peacocks. L'attaquant de 27 ans avait joué pour les moins de 21 ans d'Angleterre mais a convaincu Southgate de lui donner une place dans l'équipe senior après avoir marqué 17 buts dans l'élite la saison dernière. Southgate a déclaré en conférence de presse : "Il y avait une opportunité pour nous dans les secteurs avancés et c'est maintenant une opportunité pour Patrick. Je pense que ses progrès avec Leeds ont été excellents."

Alexander-Arnold, pour sa part, est motivé pour regagner sa place de titulaire. Ça ne sera pas aisé au sein d'une sélection vice-championne d'Europe, mais son excellent rendement depuis l'entame de la saison plaide en sa faveur. Il a joué les deux matches des Reds en PL, s'offrant notamment une passe décisive.

Aux côtés d'Alexander-Arnold et de Bamford, le gardien Nick Pope et Jesse Lingard ont aussi été retenus dans la liste des 25 joueurs. En revanche, Aaron Ramsdale, Ben White, Ben Chilwell, Phil Foden et Marcus Rashford ont tous été écartés.

L'ailier de Manchester United, Mason Greenwood, qui n'a plus été convoqué en sélection depuis qu'il a enfreint les restrictions de Covid-19 après ses débuts en septembre dernier, a encore été snobé. Greenwood connaît pourtant un bon début de saison, vu qu'il a marqué lors de chacun de ses matches de Premier League contre Leeds et Southampton.

"J'ai parlé avec lui et son club. C'est un joueur que nous aimons beaucoup et nous pensons qu'il a toutes les chances d'être un joueur de premier plan en Angleterre", a déclaré Southgate aux journalistes à propos de Greenwood. "Il perce à Manchester Untied avec beaucoup de responsabilités et c'est beaucoup pour un jeune joueur. Il est dans nos refléxions. Nous sommes tous sur la même longue d'ondes : le club, sa famille et nous. La meilleure chose pour lui après ces premiers matchs est de rester avec son club. Il est clair sur ses performances qu'il justifierait d'être dans l'équipe."