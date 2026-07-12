Angleterre : polémique autour du chant des Argentins sur les Malouines

« Pour les Malouines, pour Diego, pour le dernier match de Leo » : tel est le refrain que les joueurs argentins entonnent dans leur vestiaire durant la Coupe du monde, un chant qui a provoqué la polémique dans certains médias anglais.





« L’Argentine n’a pas tardé à afficher son mépris avant le match, en reprenant en chœur la chanson sur les îles Falkland dans ses vestiaires », s’est empressé de souligner le Daily Mirror. Cette phrase fait référence à la guerre des Malouines, archipel revendiqué par les Sud-Américains mais administré par la Grande-Bretagne ; au début des années 1980, les armées des deux pays s’étaient affrontées, causant la mort de plusieurs centaines de personnes. Mercredi, les deux sélections nationales se retrouveront sur la pelouse pour une demi-finale de Coupe du monde très attendue à Buenos Aires comme à Londres. «Nous avons gagné la troisième Coupe du monde avec Lionel, nous voulons redevenir champions. Et trente-deux ans plus tard, la “Scaloneta” prendra sa revanche sur la coupe volée au “Diez”, celle qu’on ne nous a pas laissé brandir. Je veux voir la quatrième étoile briller sur le maillot », clame le refrain qui les accompagne depuis le début de la Coupe du monde, une version actualisée de l’hymne de Qatar 2022 qui rendait déjà hommage aux « victimes des Malouines que nous n’oublierons jamais ».

Pour la presse britannique, « ce match est déjà perçu comme une sorte de revanche » : «L’Albiceleste s’est également moquée de l’Angleterre avec une chanson sur les îles Malouines dans ses vestiaires après son retour au score contre l’Égypte, rapporte le Daily Mirror. Et pendant la nuit, Lionel Messi et ses coéquipiers se sont joints aux supporters en entonnant un autre chant anti-anglais qui circule depuis des décennies.»



