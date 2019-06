Angleterre, Phil Neville cartonne le Cameroun

Le sélectionneur des Three Lions a critiqué le comportement des joueuses camerounaises durant le huitième de finale de la Coupe du monde.

L' s'est qualifiée pour les quarts de finale de la féminine grâce à un large succès contre le Cameroun. Mais cette rencontre a été perturbé par plusieurs interventions de la VAR qui ont été préjudiciables au Cameroun. Les joueuses du Cameroun ont même affiché leur mécontentement en refusant de reprendre le jeu pendant quelques secondes. Une joueuse a même craché sur le bras d'une anglaise tandis qu'en fin de match, une camerounaise aurait dû être exclue pour une faute grossière. Au micro de Sky Sports, Phil Neville a fustigé le comportement des camerounaises qui ne rend pas service au développement du football féminin.

"Je suis venu à ce Mondial pour le gagner mais aussi pour aider à rendre le football féminin plus visible, meilleur et pour prendre part à un spectacle que le monde entier peut voir et montrer que le football féminin s’améliore. J’ai assisté à 90 minutes de football et j’ai eu honte. Je suis fier du comportement et de la performance de mes propres joueurs, dans des circonstances que je n’avais jamais vues sur un terrain de football", a déclaré l'ancien joueur d' .

"J’ai complètement honte du comportement de nos opposantes. Je n’ai pas apprécié le match pour cette raison, mes joueuses non plus. Et toutes ces jeunes filles, et ces jeunes hommes en Angleterre en train de regarder ce genre de comportement... Je trouve cela très triste. Cela ramène au temps où vous êtes un enfant, vous perdez et vous rentrez à la maison en pleurant avec le ballon", a analysé le sélectionneur de l'Angleterre.

Phil Neville en a remis une couche sur l'attitude des camerounais : "Si cela avait été mes joueuses, mais ça ne le sera jamais, elles n’auraient plus jamais joué pour la sélection anglaise avec ce genre de comportement. Je suis désolé pour l’arbitre, ses décisions étaient correctes. Je pense que ses décisions à la fin avaient pour but de protéger le football, en ne donnant pas de penalty et en n’excluant pas de joueuse".

"Aujourd’hui, nous avons vu des gens se battre dans l’espace VIP, des Camerounais se battre dans notre hôtel et on a vu ça sur le terrain aussi. Tout cela va être vu par le monde entier. Je ne peux pas me tenir là et dire que j’ai particulièrement apprécié cela. Mes joueuses non plus", a conclu le sélectionneur de l'Angleterre. Désormais, les filles de Phil Neville vont passer à autre chose et penser au quart de finale qui les attend contre la Norvège.