Angleterre - Mount : "J'ai demandé à Kovacic de me récupérer le maillot de Modric"

Le milieu de terrain offensif des Blues a grandi en admirant son homologue croate et revient sur cet épisode, à la veille d'Angleterre-Croatie.

Mason Mount affrontera une nouvelle fois Luka Modric lors du premier match de l'Angleterre à l'Euro 2020 contre la Croatie et le milieu de terrain de Chelsea est impatient d'affronter l'une de ses plus grandes idoles.

Lorsqu'il était jeune à l'académie de Chelsea, Mount a admiré des joueurs comme Modric et l'ancienne légende du FC Barcelone Andres Iniesta tout en suivant son propre chemin vers le sommet du football mondial.

Aujourd'hui joueur confirmé à Chelsea, Mount a joué un rôle clé dans la victoire de son équipe contre le Real Madrid en Ligue des champions, les Blues remportant la compétition en finale contre Manchester City. Outre sa médaille, le maillot de Modric a également constitué un souvenir important de son parcours en Europe.

"Je l'ai à la maison, ainsi que quelques autres. C'est toujours bon de garder ces maillots spéciaux", a déclaré Mount aux journalistes depuis St. George's Park.

"J'ai parlé à Kovacic avant le premier match et j'ai demandé si je pouvais avoir son maillot plus tard. J'ai réussi à le faire et il a demandé le mien lors du deuxième match parce que je ne lui ai pas vraiment donné le mien lors du premier.

"Kova a dit qu'il aimait échanger avec les joueurs, alors il est venu me dire qu'il voulait le mien et m'a simplement souhaité bonne chance pour les prochains matchs. C'était génial pour moi, évidemment, de lui parler et de voir qu'il voulait mon maillot, donc j'étais assez bouleversé.

"Il a toujours été un joueur que j'admire. Depuis qu'il évolue en Premier League avec Tottenham, je l'ai observé de très près. Jouer contre lui, c'était bizarre parce que je l'avais tellement regardé que je connaissais ses mouvements et ce qu'il allait faire.

"Il est utile d'être fan d'un joueur et de jouer contre lui parce que vous savez ce qu'il aime faire. L'expérience de jouer contre lui aide parce que vous voulez participer à ces grands matchs et apprendre à gérer la pression et les grands moments.

"Ces deux matchs [contre le Real Madrid] ont été très importants dans notre parcours et j'ai acquis beaucoup d'expérience grâce à ces deux matchs."

Gareth Southgate va probablement s'appuyer fortement sur le milieu de terrain de 22 ans tout au long de ce tournoi à venir, l'ayant fait jouer dans presque tous les matchs au cours des 12 derniers mois.

Mount a joué au milieu de terrain et en tant qu'attaquant pour l'Angleterre et il adaptera probablement ses rôles aux différents adversaires que les Trois Lions devront affronter. En effet, il est à l'aise dans différents rôles, étant passé par l'académie de Chelsea qui aime produire des footballeurs polyvalents.

"Je pense que si vous regardez la quantité de talent en attaque que nous avons dans le groupe, cela parle tout seul, a-t-il ajouté. Nous avons des joueurs qui peuvent manier le ballon, garder le ballon et jouer en possession du ballon, créer des occasions et être une menace pour l'avenir.

"C'est quelque chose que nous essayons toujours de perfectionner. Ce ne sera jamais la perfection à 100 %, vous savez que dans un match, il y aura des moments où les choses ne se mettront pas en place, mais avec les joueurs que nous avons et ce sur quoi nous avons travaillé à l'entraînement, j'ai bon espoir que ça va marcher.

"Nous allons jouer ensemble et nous allons nous entendre quand le match arrivera, c'est ce sur quoi nous nous concentrons et j'espère que cela se produira."

Il a poursuivi en disant que son équipe peut gagner la gloire cet été. "Nous n'avons jamais gagné d'Euro auparavant, donc nous sommes une équipe qui a très faim", a-t-il conclu.

"Nous voulons créer une histoire que personne n'a jamais faite auparavant et je sens qu'avec ce groupe, avec ce jeune groupe, nous pouvons le faire et nous savons ce que nous pouvons faire."