Angleterre : la décision est déjà prise pour Southgate

La Football Association (FA) a pris une décision concernant l'avenir de Gareth Southgate en tant que sélectionneur de l'Angleterre

Selon le Daily Mirror, la FA a décidé de maintenir Southgate à son poste, quel que soit le résultat de la finale de dimanche contre l'Espagne. Le contrat du sélectionneur des Three Lions expire en décembre et l'on s'attendait à ce qu'il parte à cette date, mais ce n'est peut-être plus le cas.

Southgate a mené l'Angleterre à deux finales consécutives du Championnat d'Europe - le premier sélectionneur masculin à y parvenir - et à la première finale masculine à l'étranger. Alors qu'on le dit ouvert à un poste dans un club - il a été associé à Manchester United - la FA tient à récompenser huit années de progrès. Il a également emmené l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde en 2018 et en quart de finale en 2022, où elle a été battue par la France, finaliste de l'épreuve.

La FA espère pouvoir convaincre Southgate de rester jusqu'à la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les Three Lions n'ont pas encore appris qui ils affronteront dans leur groupe de qualification.

L'Angleterre sera en quête de gloire dimanche, lorsqu'elle affrontera l'Espagne à Berlin. Une victoire mettrait fin à 56 ans de souffrance pour l'équipe masculine.