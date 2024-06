Angleterre : Harry Kane demande une réunion de crise

Harry Kane a organisé une réunion d'équipe pour ses joueurs anglais afin de les rassembler et d'améliorer leurs performances à l'Euro.

Selon The Sun, Kane aurait organisé une réunion entre les 26 joueurs de l'équipe, sans la présence d'aucun membre du personnel, afin d'essayer de remonter le moral des troupes avant leur dernier match de groupe, mardi. Les Three Lions n'ont pas réalisé leurs meilleures performances lors de leurs deux premiers matches contre la Serbie et le Danemark et le capitaine de l'équipe d'Angleterre souhaite remédier à la situation le plus rapidement possible.

L'article continue ci-dessous

Cette réunion intervient alors que des tensions se font jour dans les rangs de l'équipe d'Angleterre et que la pression extérieure commence à se faire sentir sur les joueurs. Les défenseurs Kieran Trippier et Kyle Walker ont été photographiés lors d'une discussion animée qui s'est calmée lorsque Phil Foden est intervenu entre les deux à l'entraînement. L'arrière gauche Luke Shaw étant apparemment exclu pour le reste de la compétition, Kane aura à cœur de maintenir le moral et la forme de son adjoint Trippier.

Malgré l'assaut des médias et la pression qui pèse sur l'équipe d'Angleterre, Jordan Pickford affirme que les joueurs sont très calmes. Il a expliqué que l'équipe est en tête du groupe avec quatre points et qu'elle se sent "détendue" par rapport à sa situation. Le numéro un anglais a également apporté son soutien au sélectionneur Gareth Southgate et a insisté sur le fait que les joueurs sont derrière lui.

Avec le poids de la nation sur leurs épaules, les joueurs anglais ont du pain sur la planche pour élever leur niveau à la hauteur des attentes du public. Les Three Lions affronteront la Slovénie avec une dernière chance de remporter une victoire, comme l'ont fait l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal, avant le début de la phase à élimination directe la semaine prochaine.