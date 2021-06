Angleterre, Grealish veut suivre "les traces" de Gascoigne et Rooney

Passeur décisif mardi soir, Grealish espère que cet Euro peut faire décoller sa carrière.

Jack Grealish a admis qu'il espérait "suivre les traces" de Paul Gascoigne et Wayne Rooney en se montrant décisif pour l'Angleterre à l'Euro 2020.

Grealish a vécu sa neuvième sélection pour les Three Lions mardi soir pendant que l'équipe de Gareth Southgate a battu la République tchèque 1-0 pour se qualifier pour les huitièmes de finale en finissant 1er du Groupe D, et a fourni la passe décisive pour le but décisif de Raheem Sterling en première mi-temps.

Cette sortie à Wembley était la première titularisation du meneur de jeu d'Aston Villa dans le tournoi, mais il vise maintenant à imiter deux des joueurs les plus célèbres de l'histoire de son pays.

Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que le Championnat d'Europe pouvait être un tremplin pour sa carrière, Grealish a déclaré aux journalistes: "Certainement. J'ai parlé de l'importance de ces tournois dans la carrière des joueurs.

"Si vous regardez en arrière et pensez à Gazza lors du Mondial italien en 90, c'est là qu'il a fait un… eh bien, il était évidemment encore bien connu auparavant, mais je pense que tout le monde se souvient de lui pour ce tournoi en particulier.

"Vous regardez Wayne Rooney à l'Euro 2004, je pense que c'est là qu'il a posé son jalon pour dire: 'Je vais être l'un des meilleurs au monde'."

"J'espère suivre leurs traces et j'espère pouvoir le faire si j'ai plus d'occasions dans ce tournoi."

Mason Mount a commencé devant Grealish lors des deux premiers matchs de l'Angleterre contre la Croatie et l'Écosse, mais le joueur de 25 ans a eu sa chance contre les Tchèques après que la star de Chelsea a été forcée de s'isoler avec Ben Chilwell conformément aux protocoles de Covid-19.

Grealish a saisi l'opportunité des deux mains alors que les Three Lions ont dominé les 30 premières minutes, faisant avancer l'équipe avec sa capacité de dribble exceptionnelle et sa qualité de passes.

Il a fourni un centre précis à Sterling pour l’unique but de la rencontre et a joué plus d’une heure avant d'être remplacé par Jude Bellingham alors que Southgate commençait à déjà penser à la phase à élimination directe.

"J'adore jouer au football. C'est pour cela que je suis né", a déclaré Grealish à propos de sa performance. "Je joue au football tous les jours de ma vie. Quand je vais là-bas et que je joue, cela ne me met aucune pression.

"J'avais l'impression d'avoir eu une bonne performance, mais j'avais peut-être encore l'impression qu'en seconde période, j'aurais pu avoir un peu plus le ballon et probablement essayé de dicter un peu plus le jeu du point de vue de l'Angleterre.

"Je n'ai jamais joué en Ligue Europa ou en Ligue des champions auparavant, donc c'est évidemment différent de ce à quoi je suis habitué. J'adore ça et si je joue sur cette scène, il s'agit de montrer mon talent au monde et c'est ce que je veux faire."