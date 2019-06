Angleterre - Gareth Southgate : "Il est hors de question que je quitte la sélection"

Alors que l'Angleterre dispute le match pour la 3ème place de la Ligue des Nations, Gareth Southgate a affiché sa féroce détermination à continuer.

Demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde en , les Three Lions peuvent aborder l'avenir avec sérénité, eux qui peuvent s'appuyer sur une génération dorée, permettant d'orienter le travail du sélectionneur Gareth Southgate sur du long terme, afin de tutoyer les sommets lors des prochaines compétitions européennes et internationales. Talentueuse, la sélection anglaise dispose en effet d'un potentiel certain, encore très loin d'être entièrement exploité.

Néanmoins, ce n'est pas la première fois que l' peut s'appuyer sur des joueurs amenés à figurer parmi les talents de demain. Mais cette fois, l'osmose entre les joueurs et le sélectionneur en la personne de Gareth Southgate semble être une arme de taille pour assurer un avenir enfin à la hauteur des attentes. Ainsi, les Anglais pouvaient s'inquiéter des dernières rumeurs des tabloïds, envoyant le technicien à pour succéder à Maurizio Sarri.

"Nous devons continuer à faire progresser cette équipe"

Mais qu'ils se rassurent, les récentes déclarations du principal intéressé témoignent de sa détermination à mener sa sélection vers les sommets, bien décidé à poursuivre une mission qui lui tient à coeur. "Je suis engagé avec l’Angleterre. Il est hors de question que je quitte la sélection anglaise pour accepter un autre boulot. La seule chose que j’ai à l’esprit, c’est que nous avons un Championnat d’Europe l’été prochain et que nous devons continuer à faire progresser cette équipe afin qu’elle soit la meilleure possible pour le pays", a ainsi assuré le sélectionneur des Three Lions, en conférence de presse.

Avant l' , l'Angleterre serait bien inspirée de remporter la rencontre de ce dimanche face à la , pour la troisième place de la Ligue des Nations. Ce qui permettrait aux jeunes pousses anglaises de s'inscrire encore un peu plus dans le haut du panier, idéal avant d'aborder la saison prochaine.