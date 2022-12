Angleterre - France : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Angleterre-France.

L'heure d'écrire l'histoire arrive pour l'équipe de France. Qualifiée en quart de finale de Coupe du monde pour la troisième fois consécutive (une première), l'équipe de France va enfin passer un très gros test, face à son vieil ennemi anglais.

L'Angleterre, là pour briser le rêve bleu ?

Une sélection anglaise qui semble avoir de nombreuses armes pour appuyer sur les faiblesses entrevues côté français depuis le début du tournoi. Une partie qui pourrait largement se jouer sur les ailes, où les quatre latéraux auront fort à faire pour tenter de contrer la vitesse adverse.

Jamais opposés à ce stade d'un tournoi majeur, les deux voisins veulent poursuivre leur quête de succès, eux qui font tous deux partie des principaux favoris dans la course à l'étoile. Mais ce samedi soir, il ne pourra en rester qu'un.

Voici toutes les informations à retenir pour cette rencontre, avec notre sponsor Molotov.

Sur quelle chaîne voir Angleterre - France ?

Match Angleterre - France Date 10/12/2022 Heure 20 heures Chaînes BeIN Sports 1 et TF1/Molotov

La rencontre entre l'Angleterre et la France sera diffusée sur BeIN Sports et TF1, qui est également disponible via l'application Molotov. My Canal et BeIn Connect proposent aussi la diffusion du match en streaming.

Les compositions probables d'Angleterre - France

On ne change pas une équipe qui gagne et encore moins lorsqu'on n'a pas la moindre raison de la changer. Peu de changements sont donc à attendre de part et d'autre par rapport aux formations qui ont maîtrisé leur huitième de finale, respectivement face au Sénégal et à la Pologne.

La composition probable de l'Angleterre : Pickford - Walker, Maguire, Stones, Shaw - Henderson, Rice, Bellingham - Saka, Kane, Foden.

La composition probable de la France : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Rabiot, Tchouaméni, Griezmann - Dembélé, Giroud, Mbappé.

Cinq derniers résultats

Angleterre France Angleterre 3-0 Sénégal (04/12/2022) France 3-1 Pologne (04/12/2022) Angleterre 3-0 Galles (29/11/2022) France 0-1 Tunisie (30/11/2022) Angleterre 0-0 USA (25/11/2022) France 2-1 Danemark (26/11/2022) Angleterre 6-2 Iran (21/11/2022) France 4-1 Australie (22/11/2022) Angleterre 3-3 Allemagne (26/09/2022) Danemark 2-0 France (25/09/2022)

Confrontations directes entre l'Angleterre et la France

Bleus et Three Lions se sont affrontés à 31 reprises dans l'histoire pour 17victoires anglaises, 5 nuls et 9 succès tricolores. Seules quatre de ces rencontres ont eu lieu dans un tournoi majeur, toujours en phase de poules (deux victoires anglaises en 1966 et 1982, la victoire française offert par Zidane à l'Euro 2004 et enfin le nul 1-1 de 2012).

Ce quart de finale de Coupe du monde sera donc le premier affrontement en phase à élimination directe.

Les deux dernières confrontations remontent à 2015 (victoire 2-0 de l'Angleterre) et 2017 (victoire 3-2 des Bleus) dont un contexte post-attentat et de rapprochement entre les deux pays.