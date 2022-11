Angleterre : Fan de Marcus Rashford, Daniel Riolo le compare à Kylian Mbappé

Auteur d'un doublé face au Pays de Galles, Marcus Rashford a rappelé aux observateurs qu'il est un joueur ultra talentueux.

Marcus Rashford a illuminé la soirée de l'Angleterre. Auteur d'un doublé lors du dernier match de poules face au Pays de Galles, l'attaquant de Manchester United s'est rappelé aux bons souvenirs de ceux qui voyaient en lui un futur grand joueur il y a quelques années après ses débuts tonitruants chez les Red Devils. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo et Kevin Diaz ont adoubé Marcus Rashford, le comparant carrément à Kylian Mbappé.

"Potentiellement, il peut être en concurrence avec Mbappé parmi les meilleurs d'Europe"

"Je pense que cette attaque intrinsèquement c'est la meilleure. Marcus Rashford qui retrouve ses qualités, il ne faut pas les oublier ses qualités. Pour moi, c'est l'un des plus grands attaquants du football européen", a lancé Kévin Diaz. Un avis partagé par Daniel Riolo, fan de l'Anglais : "C'est un type qui, oui il y a eu des problèmes dans sa tête, il y a eu des trous, mais potentiellement c'est un joueur qui peut être en concurrence avec Kylian Mbappé parmi les meilleurs joueurs européens".

"Bien sûr que le facteur mental au très haut niveau ça compte. C'est pour ça que Kylian Mbappé est devant aujourd'hui, mais Marcus Rashford c'est fort", a ajouté Daniel Riolo. Kevin Diaz voit l'attaquant de Manchester United comme un potentiel top dix mondial : "Mbappé est devant, mais je met Rashford au même niveau que des Leao, des joueurs qui ont le potentiel d'être dans le top 10 mondial derrière des Mbappé et Haaland (...) Il ne fait plus des coupes de cheveux bizarre, ça en dit long sur l'état de concentration d'un joueur. Il est revenu à une coupe basique et je trouve qu'il est bien meilleur depuis qu'il est redevenu sobre dans sa coupe de cheveux et dans son jeu".

Rashford fait l'unanimité à nouveau

Un ancien joueur avait récemment partagé le même avis, en la personne de Louis Saha qui avait déclaré sa flamme à Marcus Rashford en début de semaine. "J'aime vraiment Marcus Rashford, vous savez qu'il peut être titulaire, il a un tel talent et c'est une telle menace", a déclaré Louis Saha à Lord Ping. "En moins de 20 minutes contre l'Iran, il a montré à quel point il peut être dangereux. J'adore Harry Kane, mais Marcus Rashford est juste un talent énorme et j'aime le voir à ce niveau".

"Harry Kane est le meilleur joueur, mais Marcus Rashford est mon joueur préféré dans l'équipe d'Angleterre en raison de son style et j'aime vraiment le regarder jouer. Quand Marcus Rashford a l'œil du tigre, il est injouable et au même niveau que Kylian Mbappé", avait conclu l'ancien attaquant de Manchester United. Un constat visiblement partagé par d'autres observateurs en France.

Marcus Rashford a peut-être gagné sa place dans le onze de départ pour la suite de la compétition. Gareth Southgate pourrait lui faire confiance lors du huitième de finale face au Sénégal, en lieu et place de Sterling, décevant depuis le début de la compétition. En cas de victoire en huitième de finale, l'Angleterre devrait croiser la route de la France en quart de finale, l'occasion de voir un duel Rashford-Mbappé.