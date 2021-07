Angleterre - Danemark, "C’est une honte"

Belle surprise de cet Euro 2020, le Danemark a été sorti sur un penalty plus que controversé par l’Angleterre et ne décolère pas.

L’Euro 2020 avait commencé de la pire des manières pour le Danemark avec le traumatisme Eriksen et la peur de perdre le meneur de l’Inter Milan. Finalement, cet épisode douloureux mais qui s’est terminé avec des sourires a eu le mérite de donner un supplément d’âme à cette sélection.

Mal engagés avec deux défaites lors des deux premiers matches de poules, les Danois ont trouvé les ressources mentales pour accrocher le tableau final et se sont finalement qualifiés jusqu’en demi-finale. Si les supporters espéraient revivre la même émotion que lors de l’Euro 92 et une victoire finale, le parcours s’est arrêtée juste avant la grande messe du 11 juillet prochain.

Toujours aussi vaillants et séduisants, les hommes de Kasper Hjulmand ont mis à mal la domination anglaise à Wembley. Seulement, un coup du sort est venu mettre un terme aux rêves de finale du Danemark en prolongations.

Sur un contact plus que léger sur Sterling, l’arbitre a sifflé un penalty et pratiquement offert sur un plateau la finale dont rêvaient tous les Anglais depuis le coup d’envoi de l’Euro 2020. Après le coup de sifflet final, c’est donc bien la colère qui était présente dans les rangs danois.

"Je ne peux tout simplement pas le voir siffler. Je pense que c'est dur, a avoué Hjulmand. Une chose est de perdre un combat, mais de cette façon c'est vraiment ennuyeux et dommage pour les garçons. C'est amer. Une façon amère de quitter le tournoi."

"Nous sommes déçus de perdre les demi-finales et nous le faisons sur une énorme erreur d'arbitrage. La déception est encore plus grande quand c'est l'arbitre qui décide du match, s’est emporté Daniel Wass. Je pense que nous avons joué un tour final fantastique. Se rendre en demi-finale à Wembley... et ensuite perdre sur une erreur d'arbitre. Je pense que c'est une honte."

"Nous devons digérer mais nous reviendrons bien sûr. Nous sommes fiers mais aussi très déçus car nous pensons qu'on aurait pu aller plus loin. La façon dont nous avons perdu rend les choses encore plus difficile à comprendre, explique Martin Braithwaite en conférence de presse. Je dois faire attention à ce que je dis mais nous sommes déçus à 100%. Nous avons un groupe incroyable et nous pourrons à coup sûr faire de grandes choses à l'avenir."