Angers - Sébastien Larcier nommé directeur sportif

Le club d'Angers a annoncé ce lundi la nomination de Sébastien Larcier au poste de directeur sportif. Il prendra ses fonctions le 15 mai prochain.

Le 10e de , qui s'est récemment séparé d'Olivier Pickeu, licencié pour faute grave, a fait savoir ce lundi qu'il avait désormais un nouveau directeur sportif en la personne de Sébastien Larcier.

"Dans le cadre du projet de refonte de son organisation, Angers SCO annonce le recrutement de Sébastien Larcier au poste de Directeur Sportif", a notamment écrit le club dans un communiqué.

"Le choix d’Angers SCO s’est porté sur Sébastien Larcier, qui prendra ses fonctions le 15 mai 2020. Agé de 42 ans, Sébastien Larcier occupait depuis 2012 les fonctions de Directeur du Recrutement au Football Côte d’Or, après avoir été joueur pour ce même club entre 2003 et 2008, puis recruteur entre 2008 et 2012. Il était par ailleurs entre 2016 et 2019, Président du DFCO féminin avec une accession en D1 à la clé en 2018."

Le président délégué du club, Fabrice Favetto-Bon, s'est félicité de cette arrivée : "J’ai hâte de démarrer la collaboration avec Sébastien Larcier. Son parcours professionnel est exemplaire dans un club qui ressemble beaucoup à celui d’Angers SCO. Avec de belles réussites à son actif sur le plan du recrutement, Sébastien dispose de solides capacités managériales et de grandes qualités humaines. Sa capacité à fédérer et à mobiliser autour de lui, ses valeurs de loyauté et d’intégrité ont été déterminantes dans le choix final."

L'intéressé sera présenté à la presse dès que la situation sanitaire le permettra.