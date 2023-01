Angers SCO : la stat qui montre que Boufal est indispensable

Malgré la saison cauchemardesque du SCO, Sofiane Boufal surnage et est tout simplement indispensable comme le montre une stat.

Ce dimanche 15 janvier 2023, Angers s'est incliné au stade Raymond-Kopa face au Clermont Foot sur le score de 2 buts à 1 à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1.

Une stat inquiétante pour le SCO

C'est la onzième défaite de suite du SCO en Ligue 1 qui est bon dernier de Ligue 1 avec 8 points. Le premier non-relégable est Strasbourg qui affiche 15 unités.

Si mathématiquement, Angers n'est pas encore relégué en Ligue 2 (il reste 19 journées et un total de 57 points à aller chercher), les six précédentes équipes ayant déjà enchaîné onze revers lors d'une même saison dans l'élite ont toutes été reléguées en fin d'exercice (CA Paris 1933-1934, Strasbourg 2007-2008, Grenoble 2009-2010, Brest 2012-2013, Toulouse 2019-2020 et Dijon 2020-2021).

Boufal l'indispensable, la preuve par les chiffres

Face à Clermont, la star de l'équipe angevine, Sofiane Boufal, a fait honneur à sa réputation et à son talent en inscrivant l'unique but de son équipe.

Un but inscrit de la tête, lui qui ne mesure qu'1,75 m. C'est d'ailleurs seulement la deuxième fois de sa carrière qu'il marque de la tête (pour un total de 33 buts) dans l'un des cinq grands championnats européens (il a joué en Ligue 1 avec le LOSC et Angers mais aussi avec Southampton en Premier League et le Celta Vigo en Liga).

Avec ce but, Sofiane Boufal démontre une fois de plus qu'il est indispensable au SCO : cette saison, il est impliqué dans 41% des buts de son équipe en Ligue 1. Boufal a pris part à 7 des 17 buts d'Angers avec 4 buts et 3 passes décisives.

Boufal va-t-il quitter le SCO cet hiver ?

Après sa brillante Coupe du monde 2022 avec le Maroc et une qualification historique pour les demi-finales (une grande première pour une sélection africaine), Sofiane Boufal suscite les convoitises.

« Avec Sofiane, nous avons discuté. C'est un actif du club, un bon joueur. S'il doit y avoir un transfert, il faut qu'il y ait un accord entre les trois parties. Et je pense que si Sofiane Boufal était sur le départ, il aurait refusé de jouer », avait expliqué son entraîneur, Abdel Bouhazama, lors de la précédente journée après le match PSG-Angers.

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le SCO, Boufal intéresse notamment le Stade Rennais, à la recherche d'un attaquant depuis la blessure de Martin Terrier selon les informations de Ouest-France.

