Angers – Rennes : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Angers-Rennes.

Deux équipes aux trajectoires opposées

Le match entre Angers et Rennes est une sorte de choc des extrêmes. Angers est 19e de Ligue 1 et reste sur trois défaites contre Marseille, Strabsourg et Toulouse. Les Angevins ont encaissé à chaque fois trois buts lors de ces revers.

A contrario, Rennes a le vent en poupe. Les hommes de Bruno Genesio sont invaincus depuis onze matches, toutes compétitions confondues. La dernière défaite des Rennais remontent au 27 août contre Lens, en Ligue 1.

Date, horaire et lieu d'Angers-Rennes

Date : dimanche 23 octobre 2022

Ville : Angers (France)

Stade : Stade Raymond-Kopa

Heure du coup d'envoi : 13h00 heure française

Compétition : 12e journée de la Ligue 1 Uber Eats

Arbitrage : Monsieur Pierre Gaillouste

Sur quelle chaîne voir le match Angers-Rennes ?

En France, la confrontation entre Angers SCO et le Stade Rennais sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Angers-Rennes

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application Prime Video.

ANGERS SCO – STADE RENNAIS, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Angers-Rennes

Promu n°1 dans lors des cinq derniers matches dans les buts d'Angers depuis SCO-Montpellier, Yahia Fofana souffre du Genou et sa participation au match est très incertaine. Gérarld Baticle devrait donc titulariser Paul Bernadoni.

Autre joueur incertain dans les rangs angevins : Souleyman Doumbia, qui souffre toujours de sa cheville.

Enfin, Loïs Diony est toujours absent en raison d'une rupture du ligament croisé.

Du côté rennais, Jérémy Doku, Warmed Omari et Baptiste Santamaria sont absents. Joe Rodon est quant à lui suspendu.

Les équipes probables pour la rencontre Angers-Rennes

Angers : Bernadoni - Valery, Hountondji, Amadou, Mendy, Capelle - Hunou, Bentaleb, Ounahi - Sima, Boufal

Rennes : Mandanda - Traoré, Wooh, Theate, Meling - Bourigeaud, Xeka, Tait, Terrier - Kalimuendo, Gouiri

Les principales déclarations des joueurs et des entraîneurs avant Angers-Rennes

Adrien Hunou (attaquant d'Angers et ancien joueur de Rennes) : « Ce match, c'est un bel événement pour moi, j'ai hâte, mais il ne faut pas oublier l'objectif premier qui est de prendre des points. »

Bruno Genesio (entraîneur de Rennes) : « Regarder le calendrier est le gros danger. Il faudra gagner à Angers. C'est une équipe en difficulté certes mais à Toulouse, ils étaient plus proches du 2-2 que du 3-1. C'est une équipe qui a du potentiel offensif. Il faudra être à notre meilleur niveau dans tous les domaines si on veut s'imposer là-bas. Il faut aussi avoir de la mémoire par rapport au match de l'année dernière (défaite 2-0 à Angers, n.d.l.r.). Il faut toujours être humble et prêt. »

Les statistiques à connaître avant le match Angers-Rennes

● Angers a remporté 2 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 contre Rennes (2 défaites), après n'avoir remporté aucun de ses 10 précédents (3 nuls, 7 défaites).

● Angers a perdu 7 de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires). Le SCO n'a remporté qu'un seul de ses 18 derniers matches contre une équipe classée dans les 5 premiers d'une journée de L1 (2 nuls, 15 défaites), mais c'était contre Rennes le 29 août 2021 (2-0). Les Angevins n'ont d'ailleurs pas marqué le moindre but lors de leurs 7 derniers matches de la sorte dans l'élite.

● Rennes a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1, en marquant au moins 3 buts à chaque fois. C'est la première fois depuis mai 1966 que le SRFC marque 3 buts ou plus lors de 3 rencontres de suite dans l'élite, il n'a fait mieux qu'à une seule occasion dans son histoire, en septembre-octobre 1948 (5).

● Angers est l'équipe qui a perdu le plus de matches à domicile en Ligue 1 en 2022 (9/16) et pourrait égaler son record de revers sur ses terres sur une année civile dans l'élite établi en 2021 (10/19).

● Rennes a marqué au moins un but lors de chacun de ses 12 derniers déplacements en Ligue 1, sa meilleure série depuis fin 2019, lorsque les Bretons avaient enchaîné 26 rencontres hors de leurs bases en marquant.

● Angers est l'équipe qui a subi le plus de tirs cadrés en Ligue 1 cette saison, Rennes celle qui en a subi le moins, les Angevins concédant 2 fois plus de tirs cadrés que les Rennais (68 à 34).

● Angers a encaissé 7 buts sur corner en Ligue 1 cette saison, soit 3 de plus que toute autre équipe.

● Azzedine Ounahi (Angers) est le joueur qui a le plus tiré sans marquer en Ligue 1 2022/23, lui qui a tiré 23 fois (6 cadrés), soit 8 de plus que tout autre joueur encore bloqué à 0 but dans l'élite cette saison.

● Flavien Tait a joué la semaine passée contre Lyon son 79e match avec Rennes, dépassant son total de rencontres avec Angers en Ligue 1 (78). Il n'a néanmoins plus marqué avec le club du Maine-et-Loire (11) qu'avec le club d'Ille-et-Vilaine (9).

● Martin Terrier a marqué 3 des 5 derniers buts de Rennes en Ligue 1. Angers est l'équipe qu'il a le plus affrontée en L1 (11 fois, pour 3 buts et une passe décisive).

● Avec 70% de victoires, Angers est le club contre lequel l'entraîneur de Rennes Bruno Genesio présente son meilleur bilan parmi les clubs qu'il a affrontés au moins 10 fois en Ligue 1 (7 victoires, 2 nuls, 1 défaite).