Angers – PSG : Messi de retour, Mbappé parmi une flopée d’absents

Lionel Messi fera son retour dans le groupe du PSG pour la réception d'Angers ce mercredi, contrairement à Kylian Mbappé, laissé au repos.

Jusqu’ici leader incontesté de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a fini par chuter lors de la 17ème journée face à une équipe de Lens qui n’en finit plus d’impressionner. Avec cette défaite, le club de la capitale a laissé son dauphin revenir à quatre points au classement. Face à la lanterne rouge Angers ce mercredi, les joueurs de Christophe Galtier auront à cœur de reprendre leur marche en avant et de ne pas laisser aux Sang et Or l’occasion de se rapprocher.

Lionel Messi fera son retour contre Angers

Pour cette rencontre, le technicien français pourra compter sur le retour de Lionel Messi, qui est revenu à l’entraînement la semaine dernière mais qui n’a pas encore rejoué en match officiel depuis la finale de Coupe du monde remportée face à l’équipe de France le 18 décembre 2022. L’international argentin figure bien dans le groupe parisien au même titre que les Brésiliens Neymar et Marquinhos, ou encore Danilo Pereira qui effectue son retour de blessure.

Mbappé rejoint la liste des absents

Mais de nombreux cadres parisiens manqueront encore à l’appel. C’est le cas de Kylian Mbappé qui est de nouveau laissé au repos après le match de Coupe de France remporté à Châteauroux (3-1), il en sera de même pour Achraf Hakimi. Toujours blessés, Presnel Kimpembe, Renato Sanches, et Nuno Mendes voient Marco Verratti se joindre à la liste. Ayant ressenti une gêne aux adducteurs ce mardi à l’entraînement, l’international italien ne fait pas non plus partie du groupe convoqué.

Les titis en force

On y retrouve donc plusieurs « titis » tels qu’El Chadaille Bitshiabu, Ismael Gharbi, Ilyes Housni ou encore Warren Zaïre-Emery, qui profitent des différents absents pour gagner plus de temps de jeu en ce début d’année.