Angers - PSG : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Angers - Paris SG : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers le titre en remportant le choc de la 31ème journée de Ligue 1 face à son dauphin le RC Lens. Désormais, le club de la capitale doit profiter du calendrier favorable qui se profile pour entériner définitivement les espoirs de ses concurrents dans la course au titre.

Le futur champion contre la lanterne rouge

Avec huit points d'avance sur l'OM et neuf sur le RC Lens, le PSG dispose d'un beau matelas en tête du classement et peut aborder ce déplacement à Angers, lanterne rouge du championnat, avec beaucoup de sérénité. Néanmoins, les Parisiens auront tout intérêt d'éviter une nouvelle tâche sur une saison loin d'être flamboyante.

Une défaite face au dernier de Ligue 1 donnerait encore plus de grain à moudre à des supporters déjà insatisfaits de la saison de leur club. Nul doute que Kylian Mbappé et ses coéquipiers auront envie de signer une victoire nette et sans bavure lors de leur déplacement chez les Angevins.

Angers en Ligue 2 dès ce week-end ?

De son côté, Angers est quasiment mathématiquement en Ligue 2. Avec dix-sept points de retard sur le premier non relégable à sept journées de la fin, le SCO pourrait officiellement dire adieu à la Ligue 1 dès ce week-end en cas de défaite associé à une victoire de Strasbourg ou de Brest.

Horaire et lieu du match Angers - PSG

Ville : Angers

Angers Stade : Raymond Kopa

Raymond Kopa Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 14:00 EST / 11:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Angers - PSG ?

Angers-PSG

Ligue 1

Vendredi 21 avril

21h00 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 20h45 sur Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme Prime Vidéo.

Série actuelle d'Angers et du PSG

Angers : DDNVD



PSG : VDDVV

Les blessés et absents d'Angers et du PSG :

De nombreux absents sont a déplorer dans les rangs angevins. Pas moins de sept absents seront à noter du côté du SCO. Blazic, Chetti, Diony, Eneme-Ulla, Kalla, Salama et Zinga sont tous contraints de déclarer forfaits en raison d'une blessure.

Christophe Galtier, qui est privé de Presnel Kimpembe et de Neymar jusqu'à la fin de la saison, devra faire sans Nordi Mukiele, Renato Sanches et Timothée Pembele, blessés. Nuno Mendes est pour sa part incertain.

Les équipes probables

XI de départ d'Angers : Bernardoni - Sabanovic, Valery, Hountondji, Ghoulam, Kalumba - Bentaleb, Mendy, Abdelli - Hunou, Niane.

XI de départ du PSG : Donnarumma – Marquinhos, Ramos, Danilo - Hakimi, Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz, Nuno Mendes – Messi, Mbappé.