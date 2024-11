Angers - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Angers sera aux prises avec le PSG, samedi, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1.

Ouverte vendredi, la onzième journée du championnat français se poursuit ce samedi avec des affiches très intéressantes. Parmi les matchs au programme, un duel non moins alléchant entre le Paris Saint-Germain et le SCO d’Angers. Un match qui peut bien déboucher sur un résultat inattendu.

Angers - PSG, un nouveau match épineux pour Paris

De retour en Ligue 1 après une saison à l’étage inférieur, Angers n’a pas bien commencé cette nouvelle campagne. Les Angevins sont 15e au classement avec 10 points pris en 10 matchs. Mais Angers a pris la confiance ces dernières semaines avec deux victoires lors des deux précédentes journées. Une dynamique sur laquelle les Angevins veulent poursuivre face au PSG, samedi.

Trois jours après sa défaite contre l’Atlético Madrid en Ligue des Champions (1-2), le PSG est de retour aux affaires domestiques. Le club parisien voudra bien enchainer en Ligue 1 avec une nouvelle victoire contre Angers après celle face à Lens, il y a une semaine. Un résultat qui permettrait à Paris (1er, 26 pts) de prendre encore plus d’avance sur son dauphin, l’OM.

Horaire et lieu du match

Angers – PSG

11e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Raymond Kopa

A 21h française

Les compos probables du match Angers - PSG

Angers : Fofana - Arcus, Biumla, Lefort, Hanin - Aholou, Belkebla - Allevinah, Abdelli, El Melali - Niane

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Dembélé, Asensio, Barcola

Sur quelle chaîne suivre le match Angers - PSG ?

La rencontre entre le SCO d’Angers et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce samedi 09 novembre 2024 à partir de 21h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.