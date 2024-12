Angers - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Angers et Lyon s’affrontent samedi pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Le championnat français continue son bonhomme de chemin avec les rencontres de la 14e journée ce weekend. Ouvert vendredi, ce nouvel épisode de la Ligue 1 se poursuit ce samedi, toujours avec de belles affiches. L’une d’elles oppose notamment l’Olympique Lyonnais au SCO Angers dans un match décisif pour les deux équipes.

Angers doit éviter le pire

Après un début de saison délicat, Angers commence à s’offrir une bouffée d’oxygène ces dernières semaines. Même s’ils ont concédé deux défaites lors de leurs cinq précédents matchs, les trois victoires ont permis aux Angevins de sortir de la zone rouge. A présent, le SCO (14e, 13 pts) doit éviter de perdre afin de rester loin de la zone de relégation. C’est donc l’enjeu du choc contre l’OL pour les hommes d’Alexandre Dujeux.

L’OL doit enchainer pour suivre le peloton de tête

De l’autre côté, c’est la lune de miel pour l’OL qui n’a plus perdu en Ligue 1 depuis cinq matchs. Les Gones ont notamment connu deux victoires et trois nuls en championnat depuis le 27 octobre. Un regain de forme qui a permis à l’Olympique Lyonnais (22 pts) de remonter à la 5e place et de revenir à quatre points du podium. Les hommes de Pierre Sage sont donc contraints de remporter leur duel contre Angers afin de rester au contact du peloton de tête.

Horaire et lieu du match

Angers – Lyon

14e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Raymond Kopa

A 21h, heure française

Les compos probables du match Angers - Lyon

Angers : Fofana – Arcus, Bamba, Lefort, Hanin – Aholou, Belkebla – Allevinah, Abdelli, El Melali – Dieng

Lyon : Perri – Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico – Veretout, Matic, Tolisso – Cherki, Lacazette, Fofana

Sur quelle chaîne suivre le match Angers - Lyon ?

La rencontre entre le SCO Angers et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce samedi 07 décembre 2024 à partir de 21h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.