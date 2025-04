Angers - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Angers et Lille seront aux prises dimanche pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 tire à sa fin avec les matchs de la 31e journée ce weekend. Une journée qui se refermera ce dimanche avec de nouvelles rencontres décisives. Des matchs qui concernent surtout les équipes en lutte pour une qualification européenne, à l’instar du LOSC. Le club nordiste affronte, en effet, le SCO Angers, un club en lutte pour le maintien, dans un duel qui s’annonce indécis.

Angers en quête de stabilité dans la dernière ligne droite

Avant le début de la 31e journée de Ligue 1, Angers (30 pts) occupe la 15e place, première position hors de la zone rouge, avec une avance de trois unités sur Le Havre (16e, 28 pts), actuel barragiste. Après une entame d'année prometteuse, le SCO s'est tiré une balle dans le pied, enchaînant cinq défaites consécutives sans inscrire le moindre but.

Ce long passage à vide a été interrompu il y a deux semaines grâce à une victoire encourageante contre Montpellier (2-0), lanterne rouge du championnat. Toutefois, les Angevins n'ont pas su confirmer ce regain de forme. Dimanche dernier, sur la pelouse de Nice, ils se sont inclinés 2-1, laissant de nouveau planer l'inquiétude sur leur capacité à se maintenir.

Lille rêve à nouveau d'Europe

De son côté, Lille a retrouvé des couleurs. En s'imposant contre Toulouse (1-2) puis face à Auxerre (3-1), le LOSC (6e, 53 pts) a signé sa première série de succès depuis deux mois. Une dynamique qui permet au club nordiste de grimper à la 6e place du classement, avec seulement deux points de retard sur le podium à quatre journées du terme.

Néanmoins, c’est loin de ses bases que l'équipe de Bruno Genesio a montré ses limites ces dernières semaines. Les revers à Nantes (1-0) et à Lyon (2-1) après la dernière trêve internationale témoignent d’une irrégularité à l’extérieur que les Dogues devront corriger s'ils veulent s'assurer une qualification directe en Ligue des Champions.

Horaire et lieu du match

Angers – Lille

31e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Raymond Kopa

A 15h, heure française

Les compos probables du match Angers – Lille

Angers : Fofana - Raolisoa, Bamba, Lefort, Hanin, Ekomié - Ould Khaled, Abdelli, Belkhdim - El Melali, Lepaul.

Lille : Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Ismaïly - Haraldsson, André, And. Gomes, Fernandez-Pardo - David, Akpom.

Sur quelle chaîne suivre le match Angers – Lille ?

La rencontre entre le SCO Angers et le LOSC sera à suivre ce dimanche 27 avril 2025 à partir de 15h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.