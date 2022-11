Angers - Lens : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match ? Heure du coup d'envoi, les compos : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur le match entre Angers et Lens..

La lanterne rouge contre le dauphin. Voilà en quoi consistera ce samedi soir de Ligue 1, qui verra Angers, deux petites victoires et beaucoup de doutes ces dernières semaines, accueillir des Lensois bouillants.

Larges vainqueurs de Toulouse la semaine passée et plus solide que jamais, les Nordistes auront l'occasion de revenir provisoirement à deux petits points du PSG, qui jouera dimanche à Lorient. Et donc gratter des points sur des concurrents directs.

Pour les Angevins, la mission est simple : il faut des points à tout prix pour ce dernier rendez-vous à domicile avant la Coupe du monde. Sans quoi, la trêve risque d'être bien morose.

Où se jouera Angers-Lens ?

Ville : Angers

Angers Stade : Raymond Kopa

Raymond Kopa Heure : 21 heures UTC+2 (heure française)

Sur quelle chaîne voir le match Angers-Lens ?

Le match entre Ajaccio et Strasbourg comptant pour la 14e journée de Ligue 1 sera diffusé sur Canal+ Foot, chaîne du groupe Canal+.

Le streaming pour voir le match Angers-Lens

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via MyCanal.

Les équipes probables pour la rencontre Angers-Lens

Angers : Fofana - Valery, Hountonjdi, Amadou, Mendy, Doumbia - Abdelli, Bentaleb, Ounahi - Salama, Hunou.

Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado - Pereira Da Costa - Sotoca, Openda.

Les statistiques à connaître avant Angers-Lens

● Angers n’a perdu qu’un seul de ses 4 matches de Ligue 1 contre Lens au 21 e siècle (1 victoire, 2 nuls), mais

c’était le plus récent, le 27 février dernier à Raymond-Kopa (1-2).

● Angers n’a gagné aucun de ses 4 derniers matches à domicile contre Lens en Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), sa

dernière victoire remontant au 2 avril 1980 (2-1). Cependant, le SCO n’est resté muet qu’une seule fois lors

de ses 20 réceptions des Sang et Or dans l’élite (0-2 en septembre 1961).

● Angers n’affiche que 8 points après 13 matches de Ligue 1 cette saison, son plus faible total à ce stade de

la compétition au 21 e siècle. Avant 2022/23, le SCO avait pris au moins 14 points après 13 rencontres de

chaque exercice de L1 au 21 e siècle.

● Lens a récolté 30 points après 13 matches de Ligue 1 2022/23, son record à ce stade de la compétition.

Les Sang et Or ont remporté leurs 3 dernières rencontres de L1 et pourraient connaître la passe de 4 pour

la 1 re fois dans l’élite depuis juillet-août 2001 (4).

● Angers a perdu 5 de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 victoire) – dont les 3 plus récents –

après n’avoir perdu qu’un seul des 6 précédents (3 victoires, 2 nuls).

● Lens n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1 (5 victoires, 4 nuls), c’était le 9

octobre dernier à Lille (0-1).

● Lens n’a encaissé que 8 buts en 13 matches de Ligue 1 cette saison, le total le plus faible de son histoire à

ce stade de la compétition, ex aequo avec 2002/03 (8 e au final).

● Angers est l’équipe affichant le plus mauvais différentiel entre Expected Goals contre et buts réellement

encaissés en Ligue 1 cette saison (-8.7 – 31 buts encaissés, 22.3 xG contre), tandis que Lens affiche le

meilleur différentiel dans ce domaine (+7.2 – 8 buts encaissés, 15.2 xG contre).

● Le défenseur d’Angers Yann Valéry est le seul joueur ayant été sanctionné pour une fausse touche plus

d’une fois en Ligue 1 cette saison (2).

● Depuis le retour de Lens en Ligue 1 en 2020/21, Florian Sotoca est le seul joueur ayant marqué au moins

10 buts et délivré au moins 10 assists pour les Sang et Or dans l’élite sur la période : 20 buts et 10 assists.