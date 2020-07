Angers - Baptiste Santamaria rêve de l'EDF

Le milieu de terrain du SCO d'Angers, en pleine progression ces dernières saisons, espère un jour avoir sa chance en Equipe de France. Ambitieux.

Élément indispensable de l'équipe entraînée par Stéphane Moulin à Angers, Baptiste Santamaria est un joueur de devoir, qui ne cesse de progresser de manière linéaire. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de à son poste, le milieu de terrain de 25 ans est très courtisé.

"Être très performant et taper dans l'oeil du sélectionneur"

Sans surprise par rapport à son profil, c'est surtout en que son profil est très apprécié. Conscient de ses qualités, l'Angevin est un joueur ambitieux, lui qui rêve de l'EDF. "Forcément, j’en ai envie, c’est mon rêve. Quand tu as la chance de porter le coq comme je l’ai déjà fait, tu veux y goûter à nouveau. En plus, avec les A, ce serait magnifique", a ainsi déclaré le joueur du SCO, déjà apparu chez les Bleus avec les catégories jeunes, dans les colonnes du magazine Onze Mondial.



"Tu représentes ton pays, il n’y a pas plus beau. Je vais tout faire pour être très performant et taper dans l'oeil du sélectionneur", a ensuite ajouté celui qui est sous contrat avec Angers jusqu'en juin 2023. Pour que ce rêve devienne réalité, Baptiste Santamaria va devoir continuer à progresser et à travailler comme il le fait ces dernières saisons, l'Equipe de de Didier Deschamps étant particulièrement fournie au poste de milieu de terrain. Mais sait-on jamais...