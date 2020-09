Angel Di Maria confirme des discussions avec le PSG

En fin de contrat en juin 2021, l’Argentin a confirmé des discussions avec le PSG pour prolonger son contrat.

Depuis les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé, les yeux sont souvent braqués sur ces deux joueurs, censés être les fers de lance du PSG. Mais, il y en a bien un qui ne faiblit pas depuis toutes ces années et c’est bien Angel Di Maria. L’Argentin est comme un poisson dans l’eau dans l'effectif parisien et fait le travail dans l’ombre des deux superstars parisiennes.

Incontournable aux yeux de Thomas Tuchel, l’ancien du et de est pourtant en fin de contrat en juin 2021. A 32 ans, il sait que c’est certainement la dernière occasion de signer un joli contrat en Europe.

Mais, Di Maria se sent bien à Paris et c’est réciproque puisque les deux parties ont entamé des discussions pour une prolongation.

"Il n'y a pas d'âge pour l'équipe nationale ou les clubs. J'ai 32 ans et le PSG veut me prolonger pour plusieurs années, a déclaré le gaucher sur ESPN. Cela ne dépend que des performances de chacun."

La famille avant le sportif

Suspendu pour quatre matches après son crachat lors du match contre l’OM, Angel Di Maria va devoir prendre son mal en patience mais cette période peut aussi lui permettre de réfléchir à la suite de sa carrière post-PSG. Il n’a jamais caché son envie de finir sa carrière à Rosario Central, son club formateur, mais cette perspective a pris quelque peu du plomb dans l’aile.

"J'aimerais jouer pour Rosario Central mais il se passe des choses en et il y a beaucoup d'insécurité. Cela complique énormément les choses."

"Je regarde toujours les chaînes de télévision argentines, je vois ce qui se passe et je pense à mes filles. C'est difficile et c'est pour ça que j'y vais pas à pas."