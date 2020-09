Anelka évoque son admiration pour Mbappé

L’ancien international français Nicolas Anelka a exprimé tout le bien qu’il pense de la star tricolore, Kylian Mbappé.

Nicolas Anelka, l’ancien attaquant des Bleus, a toujours beaucoup d’admiration pour ses jeunes compatriotes qui explosent à son poste. Logiquement, il est donc fan de Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG et de la sélection tricolore.

Le champion d’Europe ne s’est pas encore vraiment exprimé à propos du prodige du Bondy et il vient de le faire dans une intervention sur RMC. « Le modèle actuel de l’attaquant type ? Je vais dire Mbappé. Il est très rapide, très intelligent, très technique. Il a les qualités pour faire de grandes choses. Il l’a déjà prouvé maintes et maintes fois et il le montre à chaque match », a-t-il confié.

Anelka a enchéri en affirmant que Mbappé a tout pour devenir dans le futur l’égal des références de ce jeu que sont Messi et Cristiano Ronaldo : « Neymar, c’est très fort aussi. Il y a les plus vieux qui sont connus et reconnus, comme Messi et Ronaldo. Mais pour moi, en tout cas, c’est Mbappé qui est vraiment l’image du prototype de l’attaquant avec toutes les qualités requises pour être un futur Ballon d’or ».

Pour rappel, Mbappé a terminé respectivement 7e, 4e et 6e au classement du Ballon d’Or depuis sa première nomination en 2019.