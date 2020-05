Andrea Rinaldi, jeune joueur de l'Atalanta, est décédé à l'âge de 19 ans

Le football italien pleure la disparition d'Andrea Rinaldi (19 ans), jeune joueur de l'Atalanta prêté à Legnano (4e division), décédé ce lundi.

La triste nouvelle a été confirmée ce lundi. Entre la vie et la mort depuis vendredi, le milieu de terrain italien Andrea Rinaldi, prêté cette saison par l' Bergame à Legnano (4e division), est décédé alors qu'il n'avait que 19 ans.

Il avait été victime d’une rupture d'anévrisme alors qu’il s’entraînait à son domicile.

Le président de Legnano, Giovanni Munafò, a exprimé sa douleur dans un communiqué : "Andrea était un garçon extraordinaire, un exemple pour tout le monde. Au nom de tout le club, j'exprime mes plus sincères condoléances à sa famille. Nous sommes sûrs que là-haut Andrea sera encore le guerrier qu'il était sur le terrain, celui qui a combattu au milieu du terrain pour donner de la joie aux fans de Legnano."

L'Atalanta a aussi exprimé ses condoléances à travers une déclaration publiée sur son site officiel. "Le président Antonio Percassi et toute la famille Atalanta sont profondément affectés par la douleur de sa famille et de l'A.C. Legnano pour la disparition d'Andrea Rinaldi. (...) Toujours disponible et positif, il a su se faire aimer de tous. Son sourire restera toujours vivant dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de le rencontrer", est-il écrit.