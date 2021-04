Andrea Pirlo : "J'espère pouvoir utiliser Ronaldo, Morata et Dybala ensemble"

L'entraîneur de la Juventus ne veut pas entendre parler d'un départ à venir de Paulo Dybala, et espère pouvoir compter sur lui de façon régulière.

Andrea Pirlo a exclu tout potentiel départ de la Juventus pour Paulo Dybala, le patron des Bianconeri étant convaincu que l'international argentin ne bougera pas malgré l'approche de la dernière année de son contrat. Ces derniers mois, le talentueux milieu offensif de 27 ans a constamment été lié à diverses rumeurs, partout en Europe.

Andrea Pirlo ne sait pas à quoi ressemblera l'avenir à long terme de l'Argentin, mais il espère le voir régler ses problèmes de blessures et qu'il décroche enfin un rôle régulier à Turin aux côtés de Cristiano Ronaldo et d'Alvaro Morata. Interrogé avant un affrontement en Serie A face à Gênes dimanche, l'entraîneur de la Juve a temporisé.

"J'espère pouvoir utiliser Ronaldo, Morata et Dybala ensemble"

"J'ai toujours dit que Dybala était un joueur important et que malheureusement je ne l'avais pas beaucoup à ma disposition cette saison. Regardons le présent, car c’est plus important que l’avenir. Il lui reste encore un an sur son contrat, donc nous l'aurons ici la saison prochaine. Dybala est un joueur qui fait la différence", a expliqué l'Italien.

"J'espère pouvoir utiliser Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata et Paulo Dybala ensemble à un moment donné. Je peux dire qu’il est probable que Dejan Kulusevski commencera demain", a ensuite glissé l'entraîneur de la Vieille Dame, largement devancée par l'Inter Milan dans la course au Scudetto.

Andrea Pirlo a cependant pu s'appuyer sur Federico Chiesa, brillant depuis son arrivée en provenance de la Fiorentina l'été dernier. Le joueur de 23 ans a marqué 12 buts cette saison, et cumule neuf passes décisives délivrées. "Chiesa est excellent dans les situations individuelles, mais il peut toujours s'améliorer dans les situations collectives et contrôler le tempo. Il a faim et a soif d'apprendre, ce qui est merveilleux à savoir", s'est félicité Andrea Pirlo, entraîneur d'une équipe dans laquelle les satisfactions se font rares...